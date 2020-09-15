ICU ожидает следующий транш МВФ не ранее I кв.-2021

Украина может получить следующий транш Международного валютного фонда (МВФ) не ранее первого квартала 2021 года, полагает глава департамента макроэкономических исследований инвестиционной группы ICU Сергей Николайчук.

"Мы ожидаем следующий транш МВФ не ранее первого квартала следующего года", - сказал он в ходе онлайн-презентации обновленных экономических прогнозов группы во вторник.

Как пояснил Николайчук, среди факторов, которые на это влияют, - смена руководства Национального банка Украины.

"Международные финансовые организации заняли выжидательную позицию", - отметил он.

Помимо этого, бюджетный процесс и согласование с МВФ параметров госбюджета на 2021 год могут превратиться в очередную сагу, полагает эксперт.