Экономика

11:22 15.09.2020

ICU ожидает следующий транш МВФ не ранее I кв.-2021

1 мин читать
ICU ожидает следующий транш МВФ не ранее I кв.-2021

Украина может получить следующий транш Международного валютного фонда (МВФ) не ранее первого квартала 2021 года, полагает глава департамента макроэкономических исследований инвестиционной группы ICU Сергей Николайчук.

"Мы ожидаем следующий транш МВФ не ранее первого квартала следующего года", - сказал он в ходе онлайн-презентации обновленных экономических прогнозов группы во вторник.

Как пояснил Николайчук, среди факторов, которые на это влияют, - смена руководства Национального банка Украины.

"Международные финансовые организации заняли выжидательную позицию", - отметил он.

Помимо этого, бюджетный процесс и согласование с МВФ параметров госбюджета на 2021 год могут превратиться в очередную сагу, полагает эксперт.

Теги: #icu #транш #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:36 15.09.2020
НБУ может в I полугодии-2021 повысить учетную ставку до 7% - ICU

НБУ может в I полугодии-2021 повысить учетную ставку до 7% - ICU

19:27 11.09.2020
Минфин Украины в ближайшее время ожидает от МВФ определенности о дате миссии

Минфин Украины в ближайшее время ожидает от МВФ определенности о дате миссии

18:08 10.09.2020
МВФ напоминает о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, затрудняется назвать дату миссии для транша stand by

МВФ напоминает о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, затрудняется назвать дату миссии для транша stand by

16:03 09.09.2020
Глава Минфина Украины ожидает завершения пересмотра программы stand by в ближайшее время и "транши" до конца года

Глава Минфина Украины ожидает завершения пересмотра программы stand by в ближайшее время и "транши" до конца года

15:35 09.09.2020
Инвестгруппа ICU улучшила оценку спада ВВП в 2020г до 5,7%

Инвестгруппа ICU улучшила оценку спада ВВП в 2020г до 5,7%

19:01 08.09.2020
Украина может выпустить евробонды на $1-1,5 млрд для выкупа ВВП-варрантов и поддержки бюджета - BoFA

Украина может выпустить евробонды на $1-1,5 млрд для выкупа ВВП-варрантов и поддержки бюджета - BoFA

21:17 04.09.2020
Украина выполняет "структурные маяки" для получения траншей МВФ и надеется на заседание онлайн-миссии фонда в ближайшее время - Марченко

Украина выполняет "структурные маяки" для получения траншей МВФ и надеется на заседание онлайн-миссии фонда в ближайшее время - Марченко

14:45 03.09.2020
Нацбанк ожидает в ближайшее время миссию МВФ и деньги до конца года – глава НБУ

Нацбанк ожидает в ближайшее время миссию МВФ и деньги до конца года – глава НБУ

15:25 02.09.2020
Украина в рамках программы с МВФ обновила принципы стратегического реформирования госбанков

Украина в рамках программы с МВФ обновила принципы стратегического реформирования госбанков

18:22 21.08.2020
В Мариуполе пограничники задержали местного жителя, который в 2014 году активно участвовал в НВФ

В Мариуполе пограничники задержали местного жителя, который в 2014 году активно участвовал в НВФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дефицит 6%ВВП в проекте госбюжета-2021 выходит за допустимые программами международной поддержки границы - член Совета НБУ

Минфин предполагает в 2021г $1,5 млрд от МВФ и МФО, $3 млрд от евробондов на финансирование дефицита – проект госбюджета

Госбюджет-2021 предусматривает закупки 100 пассажирских вагонов и электрификацию путей – глава Минфина

Бюджетные расходы на здравоохранение в 2021г вырастут с 3,4% ВВП до 4,2% ВВП и в 2023г достигнут 5% ВВП – министр финансов

Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд грн на финансирование дорожной инфраструктуры - глава Минфина Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ заинтересовалось операциями нерезидентов с ОВГЗ в 2019г – источник

Дефицит госбюджета в 6% ВВП повлечет за собой рост госдолга, и он будет дорогим - эксперт ЦЭС

Дефицит 6%ВВП в проекте госбюжета-2021 выходит за допустимые программами международной поддержки границы - член Совета НБУ

Объявлен конкурс на строительство нового аэродромного комплекса в Днепре с оценочной стоиомостью 5,7 млрд грн

Рада запланировала осенью рассмотреть доработанный законопроект о реформе АМКУ - глава комитета

"Укрзализныця" восстановила работу онлайн-сервиса покупки ж/д билетов

Восстановление поврежденного в результате разгерметизации участка МГ под Киевом займет 2-3 дня - ОГТСУ

Microsoft ищет партнерства со стартапами в борьбе с Amazon за рынок облачных услуг

"Антонов" намерен с 2023г выйти на производство 12 самолетов Ан-178 в год – президент ГП

Рада должна принять бюджет на 2021 год в первом чтении до 20 октября, во втором - до 20 ноября - Гетманцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА