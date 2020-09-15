Дефицит госбюджета в 6% ВВП повлечет за собой рост госдолга, и он будет дорогим - эксперт ЦЭС

Дефицит государственного бюджета Украины в 6% ВВП повлечет за собой рост государственного долга, и он будет дорогим, полагает замдиректора Центра экономических стратегий (ЦЭС) Мария Репко.

"Сразу несколько вещей делают этот бюджет опасным для макроэкономической стабильности. Во-первых, в бюджете заложены 270 млрд грн дефицита - на уровне около 6% ВВП, а это очень большая сумма", - указала Репко на сайте ЦЭС.

"Финансирование такого дефицита будет означать наращивание госдолга, и этот долг будет дорогим. Поскольку дешевых средств институциональных кредиторов на его покрытие не хватит, а еще нужно погашать долги прошлых лет", - добавила она.

В то же время, утверждает эксперт, прогноз инфляции в 7,3%, на котором строился госбюджет, сильно превышает фактическую инфляцию (2,4% по итогам августа).

Таким образом, правительство с высокой вероятностью может не получить доходы, на которые сейчас рассчитывает, пояснила эксперт.

Она также указала, что повышение в стране минимальной зарплаты создает ряд рисков и искажения экономических стимулов.

"Это рост налоговой нагрузки, и увеличение расходов бюджета, и искажение стимулов к инвестициям в сторону потребления (в основном импортных товаров), и новый виток проблемы "упрощенной" оплаты труда бюджетников, когда минималка для условной санитарки не намного ниже ставки врача-хирурга или ставка уборщицы - ставки преподавателя университета", - пояснила Репко.