Экономика

18:08 27.08.2020

Держагентство туризму просить Кабмін переглянути рамки заборони на в'їзд для іноземців до кінця вересня

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Держагентство туризму просить Кабмін переглянути рамки заборони на в'їзд для іноземців до кінця вересня

 Державне агентство розвитку туризму України просить Кабінет Міністрів переглянути рамки заборони на в'їзд для іноземців до кінця вересня.

"Така заборона вкрай негативно вплине не лише на туристичну, а й на авіаційну та інші галузі", - написала голова Держагентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів на своїй сторінці у соціальній мережі Fcebook.

За її словами, цілковита заборона для іноземців на в'їзд до України може негативно вплинути на туристичну галузь, яка вже постраждала від наслідків пандемії COVID-19 та лише зараз почала відновлюватися.

Вона зазначила, що такий крок також знівелює позитивні зміни та системну роботу державних структур щодо лібералізації та зняття обмежень для відвідування України.

"До Державного агентства розвитку туризму надходять численні звернення від представників туристичної спільноти, адже вказаний сценарій є вкрай неприйнятним для всього туристичного ринку", - додала вона.

Олеськів наголосила, що агентство вважає за доцільне скасувати такі заходи або принаймні максимально їх пом'якшити, оскільки, за даними відомства, не було жодного випадку захворювання іноземних туристів в Україні протягом останніх місяців.

Теги: #карантин #держтуризму #коронавірус
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