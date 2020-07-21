Экономика

13:15 21.07.2020

"Укрпошта" в январе 2021г запустит новый продукт на основе услуги SmartВox

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"Укрпошта" в январе 2021г запустит новый продукт на основе услуги SmartВox

"Укрпошта" с 1 января 2021 года намерена запустить новый продукт на основе услуги SmartВox, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"Планируем для клиентов более удобный формат услуги. В частности, с внедрением ERP предоставим возможность оплаты этой услуги как отправителем, так и получателем. А еще снять ограничения по сумме оценочной стоимости, возможность курьерской доставки и более надежные коробки. Поле тестирования услугу презентуем клиентам", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Игоря Смелянского.

"Укрпошта" отмечает, что до 31 декабря текущего года указанная услуга работает при наличии коробок. В отделениях, где они отсутствуют, можно будет использовать обычные упаковки компании и отправлять посылки по тарифу услуги "Укрпошта Экспресс".

Услуга SmartBox введена в июне 2017 года. Представляет собой возможность оплатить, упаковать и оформить отправление, не выходя из дома или офиса, и оставить без очереди в почтовом отделении оформленную коробку с вложением.

Теги: #укрпошта
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