Экономика

20:52 14.07.2020

Fitch подтвердило рейтинги узбекского Ипотека-банка "BB-", прогноз - стабильный

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Fitch подтвердило рейтинги узбекского Ипотека-банка "BB-", прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах узбекского Ипотека-банка на уровне "BB-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валютах подтверждены на отметке "В", рейтинг устойчивости - "b", рейтинг поддержки - "3", уровень поддержки долгосрочного РДЭ - "BB-".

Долгосрочные РДЭ банка обусловлены потенциальной поддержкой со стороны Узбекистана (рейтинг "BB-", прогноз - "стабильный") в случае необходимости.

"Рейтинг поддержки банка "3" и уровень поддержки долгосрочного РДЭ "ВВ-" учитывают умеренную способность, а также высокую готовность Узбекистана предоставлять поддержку банку исходя из мажоритарной государственной собственности (что оказывает значительное влияние на нашу оценку), а также потенциально низкой стоимости поддержки Ипотека-банка в сравнении с валютными резервами государства и истории предоставления поддержки государственным банкам, которые доминируют в банковском секторе Узбекистана", - говорится в сообщении.

Fitch подтвердило обусловленные суверенной поддержкой рейтинги Ипотека-банка, несмотря на недавно опубликованную стратегию развития банковской системы на среднесрочную перспективу, которая предусматривает приватизацию банка к концу 2025 года. Fitch полагает, что государство сохранит высокую готовность предоставлять банку поддержку до тех пор, пока он остается в собственности и под контролем государства. Кроме того, базовый сценарий агентства предполагает, что трансформация бизнес-модели банка до полной приватизации займет существенное время, и, как следствие, продажа мажоритарной доли к концу 2022 года является неопределенной.

На рейтинг устойчивости банка "b" влияют непростая операционная среда в Узбекистане, потенциальные недостатки в области стандартов выдачи кредитов, по-прежнему ограниченный объем рыночных операций, быстрый рост кредитования и высокая концентрация по отдельным клиентам в кредитном портфеле.

Fitch рассматривает в качестве позитивных факторов планы по трансформации бизнес-модели банка и укрепление структуры менеджмента и управления до приватизации, особенно с учетом соглашения с Международной финансовой корпорацией (IFC) о приобретении 15-процентной доли в банке.

Кредиты корпоративным клиентам составляли 70% от валовых кредитов на конец 2019 года и имели высокую концентрацию: на двух крупнейших, связанных с государством заемщиков приходилось 40% от общего объема. В то же время остальная часть корпоративных кредитов была более диверсифицированной. Ипотека-банк планирует постепенно сократить доли крупнейших заемщиков до 10% от корпоративных кредитов к концу 2020 года.

Розничные кредиты (еще 30% от валовых кредитов) были представлены в основном ипотечными кредитами, основная часть которых (79%) была выдана в рамках государственных программ.

Теги: #рейтинги #банк #fitch_ratings
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