Нефть слабо дешевеет после данных о запасах в США, Brent торгуется на уровне $43 за баррель

Нефть эталонных марок демонстрирует незначительное снижение в ходе торгов в среду после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданный рост запасов нефти по итогам прошлой недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 КВ в среду составляет $43,02 за баррель, что на $0,06 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,04 (0,1%) - до $40,58 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июля, выросли на 5,654 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 4,839 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,136 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 2,206 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 3 июля, увеличились на 2 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 847 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Во вторник управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в ежемесячном отчете сообщило, что ожидает снижения мировых запасов нефти со скоростью 1,8 млн б/с до конца 2021 года, что позволит нивелировать основной излишек, накопленный в начале 2020 года.

EIA повысило прогноз цены WTI в текущем году на 6,9% по сравнению с июньским прогнозом - до $37,55 за баррель. Ведомство теперь ожидает, что Brent в 2020 году в среднем будет стоить $40,5 за баррель, что на 6,5% выше предыдущего прогноза.

По прогнозу EIA, в 2021 году нефть WTI будет стоить $45,7 за баррель, Brent - $49,7 за баррель.

Межу тем добыча нефти стран ОПЕК в июне опустилась до минимума за последние 30 лет и составила 22,31 млн б/с, свидетельствуют данные S&P Global Platts. По оценке агентства, члены ОПЕК в прошлом месяце выполнили свои обязательства по сокращению добычи на 106% по сравнению с 85% в мае.