Экономика

18:25 08.07.2020

Нефть слабо дешевеет после данных о запасах в США, Brent торгуется на уровне $43 за баррель

2 мин читать
Нефть слабо дешевеет после данных о запасах в США, Brent торгуется на уровне $43 за баррель

Нефть эталонных марок демонстрирует незначительное снижение в ходе торгов в среду после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданный рост запасов нефти по итогам прошлой недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 КВ в среду составляет $43,02 за баррель, что на $0,06 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,04 (0,1%) - до $40,58 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июля, выросли на 5,654 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 4,839 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,136 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 2,206 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 3 июля, увеличились на 2 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 847 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Во вторник управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в ежемесячном отчете сообщило, что ожидает снижения мировых запасов нефти со скоростью 1,8 млн б/с до конца 2021 года, что позволит нивелировать основной излишек, накопленный в начале 2020 года.

EIA повысило прогноз цены WTI в текущем году на 6,9% по сравнению с июньским прогнозом - до $37,55 за баррель. Ведомство теперь ожидает, что Brent в 2020 году в среднем будет стоить $40,5 за баррель, что на 6,5% выше предыдущего прогноза.

По прогнозу EIA, в 2021 году нефть WTI будет стоить $45,7 за баррель, Brent - $49,7 за баррель.

Межу тем добыча нефти стран ОПЕК в июне опустилась до минимума за последние 30 лет и составила 22,31 млн б/с, свидетельствуют данные S&P Global Platts. По оценке агентства, члены ОПЕК в прошлом месяце выполнили свои обязательства по сокращению добычи на 106% по сравнению с 85% в мае.

Теги: #нефть #цена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:58 07.07.2020
Нефть перешла к росту, Brent торгуется на уровне $43,24 за баррель

Нефть перешла к росту, Brent торгуется на уровне $43,24 за баррель

17:38 07.07.2020
Эксперты не ждут существенного роста цен на природный газ на фоне избытка предложения

Эксперты не ждут существенного роста цен на природный газ на фоне избытка предложения

09:04 07.07.2020
Нефть дешевеет на опасениях о медленном восстановлении спроса, цена Brent опустилась до $42,93 за баррель

Нефть дешевеет на опасениях о медленном восстановлении спроса, цена Brent опустилась до $42,93 за баррель

18:39 03.07.2020
Цены на нефть в пятницу снижаются, но по итогам недели могут прибавить 4%, Brent - $42,66 за баррель

Цены на нефть в пятницу снижаются, но по итогам недели могут прибавить 4%, Brent - $42,66 за баррель

18:24 30.06.2020
Цена WTI сократила снижение, Brent подешевела до $41,12 за баррель

Цена WTI сократила снижение, Brent подешевела до $41,12 за баррель

11:28 30.06.2020
Ливия призывает США и ЕС ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

Ливия призывает США и ЕС ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

06:51 26.06.2020
Трамп намерен расширить площади добычи нефти в заповеднике на Аляске – ведомство

Трамп намерен расширить площади добычи нефти в заповеднике на Аляске – ведомство

17:49 25.06.2020
Нефтяные цены перешли к росту, Brent торгуется выше $41 за баррель

Нефтяные цены перешли к росту, Brent торгуется выше $41 за баррель

09:04 25.06.2020
Нефть дешевеет на фоне скачка заболеваемости COVID-19 и роста запасов в США, Brent ниже $40 за баррель

Нефть дешевеет на фоне скачка заболеваемости COVID-19 и роста запасов в США, Brent ниже $40 за баррель

18:18 23.06.2020
Нефть сократила прирост после достижения максимального уровня с начала марта, Brent - $43,44 за баррель

Нефть сократила прирост после достижения максимального уровня с начала марта, Brent - $43,44 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Райффайзен Банка Аваль допускает снижение учетной ставки НБУ на 1-1,5 п.п.

Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли

Украина доработает Энергостратегию с учетом инициативы European Green Deal

Инвесторы ВИЭ настаивают на продлении "зеленого" тарифа во избежание исков в международные суды

Шмыгаль: Инфляция и курс валют – это предмет дискуссии между Минэкономики, Минфинансов и НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Легализация агропроизводителей возобновит справедливость и экономическую состоятельность громад – Всеукраинская ассоциация громад

Amazon выплатит штраф в $134,5 тыс. за нарушение санкций в отношении Крыма, Ирана и Сирии

Лось стал полноценным руководителем ГП "Антонов"

"Нафтогаз" подал документы на участие в конкурсе на поставщика "последней надежды" для населения

Евросоюз принял стратегии интеграции энергосистем и внедрения возобновляемого водорода

"Центрэнерго" считает нецелесообразным предоставление более выгодных условий при покупке угля у частных шахт перед государственными

Настоящая цель нового налога на землю - заставить людей продать свои паи, заявляет экс-глава Минагрополитики Мартынюк

Бонды, обеспеченные активами итальянской мафии, продавались международным инвесторам в течение 5 лет - FT

Кабмин Украины одобрил распределение почти 1,7 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов

Глава Райффайзен Банка Аваль допускает снижение учетной ставки НБУ на 1-1,5 п.п.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА