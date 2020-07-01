Экономика

19:44 01.07.2020

Комитет Рады рекомендует принять законопроект №2524 для облегчения работы ФЛП-"упрощенцев" и устранения недостатков закона №466

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Комитет Рады рекомендует принять законопроект №2524 для облегчения работы ФЛП-"упрощенцев" и устранения недостатков закона №466

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей (ФЛП) №2524, которые устраняют ряд недостатков закона об усовершенствовании администрирования налогов (№1210, после подписания – №466).

"Теперь ФЛП-"упрощенцы", наконец, смогут сами выбрать, как вести учет - на бумаге, в Excel или в электронном кабинете. Неплательщикам НДС нужно будет только подводить ежемесячные итоги деятельности, а всем остальным - следить за наличием данных по обязательным полям типовой формы", – прокомментировал это решение один из соавторов законопроекта и первый замглавы комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос").

По его словам, налоговая служба также будет обязана отправлять уведомления-решения и другие документы через электронный кабинет.

Железняк назвал среди достоинств документа сужение возможности для налоговиков применять отсутствие деловой цели, отмену наиболее рисковых оценочных критериев, уменьшение штрафов по НДС по операциям, освобожденным от налогообложения, а также на расчеты корректировки к ним.

"Разрешено начислять амортизацию за период неиспользования основных средств, например, в связи с их модернизацией. Решается проблема с обложением дополнительным акцизом сырья для производства отечественными производителями масел и смазок. Отменено увеличение предельного срока проверок по зарплатным налогам. Перенесены сроки введения норм о КИК на 2022. Уточнена концепция вины для привлечения лица к финансовой ответственности за налоговое правонарушение", – назвал другие преимущества депутат.

Теги: #законопроект #флп
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