Экономика

21:34 07.05.2020

Получить $5 млрд от МВФ в 2020-21гг по stand-by легче чем по EFF - представитель Украины в МВФ

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Получить $5 млрд от МВФ в 2020-21гг по stand-by легче чем по EFF - представитель Украины в МВФ

Получить $5 млрд от МВФ в 2020-21гг по программе stand-by легче, чем по программе EFF, сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"В рамках новой программы stand-by мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же $5 млрд от МВФ... Более того, как я сказал, условия получения этих средств в течение 2020-2021 годов легче, чем получение тех же $5 млрд в рамках программы EFF, так как не требует "титанических" усилий по продвижению структурных реформ", - написал Раскован в "Фейсбук" в четверг вечером.

По его словам, в сложившихся глобальных условиях неопределенности Фонд понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед.

"Это проблема для многих правительств, не только для Правительства Дениса Шмыгаля. И решение смены програм не является специфическим решением Фонда для Украины – пока что в целом это позиция Фонда во многих странах. Она может поменяться, но за последние 2 месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF", - пояснил представитель Украины в МВФ.

Теги: #программа #мвф
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