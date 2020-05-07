Решение суда о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам невозможно добровольно или принудительно выполнить – министр юстиции

Решение Печерского райсуда от 9 февраля 2017 года о выплате государственным ПриватБанком (Киев) более $250 млн в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов невозможно добровольно или принудительно выполнить, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Мы не взимаем и не требуем взыскать 7 млрд грн (или $250 млн) с ПриватБанка. Мы выполняем решение суда, которое требует от ПриватБанка обслуживания депозитов (и черт знает как это сделать). Если бы мы действительно должны были взыскать 7 ярдов в пользу компаний Суркиса, мы бы давно это сделали без особых проблем", – написал он в Facebook в четверг.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка, банк 5 мая получил от госисполнителя Печерского отдела государственной исполнительной службы (ГИС) Министерства юстиции четыре новых иска о принудительном исполнении решения Печерского райсуда от 2017 года.

Как пояснил Малюська, 28 апреля сразу шесть британских компаний-взыскателей по-отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По мнению министра юстиции, разворачивание этого дела будет таким же, как и ранее – ГИС уведомит ПриватБанк о необходимости выполнения постановления суда и, вероятно, оштрафует банк за невыполнение, а также направит материалы в правоохранительные органы, поскольку такой алгоритм прописан в законе. Он добавил, что "никто никаких денег никому не перечислит".

"Развязка наступит точно не раньше рассмотрения Большой палатой ВСУ дела о законности (или незаконности) конвертации депозитов в акции (так называемый bail-in) в июне этого года", – написал он.

Как сообщалось, 15 апреля Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу госисполнителя, оставив в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный ПриватБанк выплатить более $250 млн в пользу компаний братьев Суркисов.

Отмечалось, что ПриватБанк также подал апелляцию на это постановление судьи Пидпалого, однако никакой информации относительно ее рассмотрения суд пока не предоставил.

Ранее, в феврале 2020 года судья Пидпалый обязал ПриватБанк компенсировать оффшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012-2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров. Таким образом, он разъяснил решение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года на основании заявления государственного исполнителя, о котором, по словам Маюськи, его просил сам ПриватБанк.

"Вышеупомянутое определение Печерского райсуда Киева (…) еще в 2017 году было оставлено в силе судом апелляционной инстанции, однако до сих пор не исполнено ПриватБанком. В связи с этим правоохранительными органами Украины с мая 2017 года зарегистрировано несколько уголовных производств (неисполнение судебного решения, которое набрало законную силу)" – отмечал адвокат Суркисов Виктор Боруха.

В свою очередь, юрсоветник ПриватБанка Андрей Пожидаев подчеркивал, что ПриватБанк обратился за разъяснением, потому что исполнение определения Печерского суда Киева от 9 февраля-2017 было невозможным, поскольку банк уже выполнил условия депозитного договора в 2016 году в рамках процедуры bail-in.

Как сообщалось, в конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Суркисы пытаются оспорить включение их в процедуру bail-in в судах. В частности, Верховный суд Украины 15 июня продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка на решение судов низших инстанций в пользу Суркисов по поводу их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн.