"Сильпо": гуманитарные и коммерческие закупки сети совершаются согласно действующему законодательству

Сеть "Сильпо" заявила о четком разделении гуманитарных и коммерческих закупок во время карантина и законных действиях компании по ввозу защитных масок.

Как сообщает компания в пресс-релизе, во время карантина было закуплено 5,2 млн одноразовых защитных масок из Китая, которые были оплачены сетью "Сильпо", доставлены и растаможены как коммерческий груз.

"У компании есть прямые договоры с авиаперевозчиком SkyUp, поставщиками и партнерами в Китае, а также все подтверждающие документы. Грузы прибыли в Украину на трех самолетах, в одном из них были также генераторы холодного тумана для дезинфекции супермаркетов и одноразовые защитные шапочки для сотрудников", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, растаможивание первого груза из Китая 9 апреля 2020 года было проведено с уплатой пошлины и НДС, однако следующие партии, прибывшие в Украину 22 и 25 апреля 2020 года, были оформлены без НДС и пошлины согласно с изменениями к действующему законодательству, а также постановлению КМУ №271 от 8 апреля 2020 года.

"Напомним, специальными законами № 530-IX от 17 марта 2020 и № 540-IX от 30 марта 2020 были дополнены Налоговый и Таможенный кодексы Украины положениями, которые позволяют растаможивать товары для борьбы с COVID-2019 без уплаты НДС и пошлины, а также продавать на территории Украины без НДС (...), Кабинет министров Украины постановлением №271 от 08 апреля2020 года, которое вступило в силу только 15 апреля 2020 года, изменил список льготных товаров таким образом, что он стал распространяться на включенные в него товары, независимо от того куда они позже поставляются. Так, льготой может воспользоваться любая компания, если она ввозит или поставляет товары согласно перечню, независимо от дальнейшего назначения таких товаров (гуманитарного или коммерческого)", - отмечается в пресс-релизе.

Сеть продовольственных супермаркетов "Сильпо" основана в 1998 году. По состоянию на апрель-2020 насчитывает 260 магазинов, включая четыре деликатес-маркета Le Silpo.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров с около 690 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 2019 год общая площадь магазинов Fozzy Group составляла более 1 млн кв. м.