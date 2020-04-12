"Укрпошта" не намерена повышать тарифы и прекращать отправку международных отправлений

Национальный почтовый оператор "Укрпошта" не планирует повышать тарифы на доставку международных отправлений.

"Укрпошта", понимая свою важную роль в обеспечении экспорта для малого и среднего бизнеса, личных потребностей граждан, приняла решение не прекращать отправку из Украины, а также не менять тарифы, несмотря на растущие расходы", - написал генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook в воскресенье.

По словам гендиректора "Укрпошты", затраты на транспортировку почты в страну назначения выросли в 2-3 раза, однако "Укрпошта" приняла решение не вводить дополнительные надбавки за доставку, а также не отменять действие программы лояльности для экспортеров.

"Все скидки будут сохранены. Эти десятки миллионов гривень - это наш вклад в поддержку малого и среднего бизнеса, работа которого зависит от стабильной доставки "Укрпошты", - заявил он.

По словам Смелянского, сегодня почтовые грузы следуют с 1-3 перегрузками в транзитных хабах, а сроки транзита между таможнями Украины и стран назначения могут составлять от двух дней до двух, а иногда и до четырех недель .

Компания также разместила на своем сайте официальное письмо для помощи бизнесу в пояснении клиентам проблем со сроками доставки.

С 13 марта по 1 апреля "Укрпошта" отправила почти 200 тыс. регистрируемых отправлений, при этом срок с момента сдачи отправления в одном из 11 тыс. отделений почтовой компании до прохождения таможни в стране назначения для 52% отправлений составляет до двух недель.

"Мы не знаем, сколько продлятся запрет на регулярные перевозки и карантинные мероприятия, однако видим, что в апреле работа грузовых авиалиний выравнивается и сроки доставки будут сокращаться", - подчеркнул Смелянский.

По его словам, в условиях полного закрытия пассажирского авиасообщения в Украине "Укрпошта" планирует ввести другие пути доставки: грузовые рейсы Turkish Airlines 4-5 раз в неделю, транзит с "Элерон" и AirBaltic для отправлений в Европу и США. Также регулярно отправляются наземные маршруты в Молдову, Румынию Польшу, Латвию, Эстонию, Словакию, Чехию и другие географически близкие страны.

"Сегодня на территории Украины почти нет остатков не отправленной почты. Благодаря решению от Почты Нидерландов и авиакомпании KLM мы наладили сообщение с ключевыми странами Латинской Америки, Африки и Океании. Проблемными остаются направления Австралии и маленьких островных государств", - отметил Смелянский.