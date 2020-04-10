Экономика

16:44 10.04.2020

Нацкомфинуслуг признала группу Easy Pay небанковской финансовой группой

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Нацкомфинуслуг признала группу Easy Pay небанковской финансовой группой

Нацкомфинуслуг 9 апреля признала ОДО "Финансовая компания "Абекор", ООО "Финансовая компания "Контрактовый дом " и ООО "Финансовая компания "Украинские платежные системы" небанковской финансовой группой Easy Pay

Согласно сообщению, на сайте регулятора, ответственным лицом небанковской группы определено ООО "Финансовая компания "Контрактовый дом

ОДО "Финансовая компания "Абекор" зарегистировано в 2014 году. Уставный капитал 5 млн грн.

ООО "Финансовая компания "Контрактовый дом " основано в 2007 году, специализируется на предоставление населению финансовых услуг.

Теги: #easypay #нацкомфинуслуг
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