Экономика

14:13 02.04.2020

Нацкомифнуслуг уточнила требования к работе небанковских финучреждений в период карантина

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Нацкомифнуслуг уточнила требования к работе небанковских финучреждений в период карантина

 

Несмотря на карантинные мероприятия, небанковские финансовые учреждения обязаны в полном объеме и неуклонно соблюдать условия выполнения договоров о предоставлении финансовых услуг, определенных законами в целях защиты прав потребителей, особенно при выполнении договоров потребительского кредитования (неприменение штрафов и других санкций), отмечается на сайте Нацкомифинцслгу.

Регулятор обращает внимание участников рынка, что во время карантина необходимо: максимально оперативно наладить удаленную работу по обслуживанию своих клиентов, чтобы они могли по возможности оставаться дома и пользоваться услугами дистанционно. Если необходимо - внести соответствующие изменения во внутренние правила предоставления финансовых услуг и обнародовать порядок дистанционного обслуживания клиентов на своих официальных сайтах.

Кроме того, на своих официальных сайтах обнародовать информацию о возможности заключать электронные договоры по предоставлению финансовых услуг, если такая возможность у финансового учреждения реализована.

Нацкомфинуслуг призывает участников рынка обращайтесь к ней дистанционно через электронную канцелярию на официальном сайте в разделе "Электронное взаимодействие": С января 2020 году через электронную канцелярию в Нацкомфинуслуг поступило уже более 400 электронных писем от небанковских финансовых учреждений. Больше всего пользуются сервисом электронной канцелярии страховые компании и финансовые компании. Которые также получают официальные письма от Нацкомфинуслуг на свои электронные почтовые ящики.

При этом отмечается, что использование сервиса требует обязательного соблюдения требований, которые размещены на сайте в разделе "Электронное взаимодействие", в частности относительно предельного размера такого электронного сообщения. В соответствии со стандартами Simple Mail Transfer Protocol (SMTP, Простой Протокол Пересылка почты) предельный размер составляет 2 Мб.

С мая 2019 с целью оптимизации документооборота Нацкомфинуслуг предлагает небанковским финансовым учреждениям заключать Договор о признании способа получения документов, предметом которого является признание способа получения оригиналов документов от Нацкомфинуслуг путем направления их Нацкомфинуслуг на электронный почтовый ящик финансового учреждения, в виде электронных документов подписанных уполномоченным лицом Нацкомфинуслуг с помощью квалифицированного электронной подписи в соответствии с Законом Украины "Об электронных доверительный услуги."

Указанный договор является договором присоединения и заключается путем подачи финансовым учреждением в Нацкомфинуслуг через сервис "Электронная канцелярия" Заявления о присоединении по установленной приложением № 1 к договору формой.

На сегодня уже 136 небанковских финансовых учреждений получают официальные документы от Нацкомфинуслуг на собственные электронные почтовые ящики.

Электронное взаимодействие с Нацкомфинуслуг - это удобный, а главное безопасный способ коммуникаций в условиях карантина, подчеркивает регулятор.

Теги: #коронавирус #нацкомфинуслуг
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