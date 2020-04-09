Экономика

17:41 09.04.2020

Спрос на страховые услуги у граждан Украины за 2019 г. увеличился на 17,4%

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Спрос на страховые услуги у граждан Украины за 2019 г. увеличился на 17,4%

Страховые компании Украины 2019 года получили от физических лиц страховых платежей на сумму 21,632 млрд грн, что на 17,4%, или на 3,201 млрд грн, больше, чем за 2018 год, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), Александр Залетов.

По его словам, по итогам 2019 года в ТОП-10 наиболее востребованных населением Украины страховых услуг вошли: страхование жизни – 4,491 млрд грн (+20,8%), обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) – 4,297 млрд грн (+11,9%), страхование наземного транспорта (КАСКО) – 4,280 млрд грн (+18,9%), медицинское страхование – 1,624 млрд грн (+24,3%), страхование от несчастных случаев – 1,392 млрд грн (+9,3%), страхование в системе "Зеленая карта" – 1,316 млрд грн (+36,5%), страхование имущества – 1,214 млн грн (+8,5%), страхование туристов – 1,187 млрд грн (+52,1%), страхование на случай болезни – 595 млн грн (+37,7%) и страхование финансовых рисков – 436 млн грн (+20,4%).

По его мнению, рост страховых услуг населению в отличие от предыдущих лет связан не с курсовыми разницами, а, прежде всего, с ростом спроса на страхование у граждан, которые активно путешествуют, заботятся о своем здоровье и своих близких, а также думают об обеспечении "финансовой подушки безопасности" в старости. Так, например, в 2019 году количество застрахованных по программам страхования жизни увеличилось на 52,4%, по страхования туристов на 49,3%, по системе "Зеленая карта" – на 50,3%, по страхованию наземного транспорта (КАСКО) – на 67,2%, добровольного страхования гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств – на 39,9%.

Он также сообщил, что за 2019 год страховые компании осуществили страховых выплат населению на 6,618 млрд грн, что на 11,9%, или на 705 млн грн больше, чем в 2018 году.

Основная часть страховых выплат населению осуществлена по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) – 2,026 млрд грн (+19,2%), страхования наземного транспорта (КАСКО) – 1,951 млрд грн (+12,4), медицинского страхования (непрерывное страхование здоровья) – 1,156 млрд грн (+14,1%) и страхования жизни – 576 млн гр (–18,3%).

По мнению Залетова, пандемия коронавируса и глобальная рецессия внесут свои коррективы на рынке розничного страхования. Ожидается серьезная стагнация в сегменте страхования туристов, страхования жизни, страхования в системе "Зеленая карта", страхования наземного транспорта (КАСКО), медицинского страхования и других социально важных видах.

Дальнейшее развитие рынка страховых услуг населению, считает он, зависит не только от принятия антикризисных изменений в законодательство, направленных на ускорение финансовой инклюзии цифровых и мобильных технологий, но и от реальных возможностей страховых компаний привлечь инвестиции для обеспечения безопасности и доступности Insurtech. Кроме того, по мнению члена комиссии, важно вернуться к дискуссии относительно внесения изменений в Налоговый кодекс Украины, направленных на стимулирование развития добровольного медицинского страхования и корпоративного долгосрочного страхования жизни.

Теги: #страхование #нацкомфинуслуг #залетов
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