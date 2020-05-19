На рынок земли должны выйти негосударственные пенсионные фонды и компании по страхованию жизни

Одним из эффективных решений формирования рынка земли может стать допуск на него негосударственных пенсионных фондов и компаний по страхованию жизни.

Такое мнение высказал агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

По его словам, это даст возможность защитить национальные интересы в сфере земельных отношений, поскольку участниками негосударственных пенсионных фондов и застрахованными компаниями по страхованию жизни являются граждане Украины, которым принадлежат все пенсионные активы и страховые резервы в указанных финансовых учреждениях.

Кроме того, привлечение на рынок земли таких институциональных инвесторов, как негосударственные пенсионные фонды и компаний по страхованию жизни, даст возможность привлечь в экономику страны, в частности, в сельскохозяйственную отрасль, дешевые долгосрочные инвестиции. Для этого можно установить, что объем инвестирования в государственные и муниципальные ценные бумаги, корпоративные бумаги предприятий с правительственными гарантиями, а также участие в инфраструктурных проектах должны составлять, например, не менее 30-40% размера рыночной стоимости земли в активах финансового учреждения.

По мнению А.Залетов, указанная модель будет способствовать внедрению социального пакета государственных гарантий для определенных категорий населения, например, для медицинских работников, учителей, воспитателей, государственных служащих, добровольных пожарных дружин, волонтеров, доноров и т.д., путем заключения договоров долгосрочного накопительного страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения на условиях софинансирования и налоговых стимулов. Это позволит повысить уровень престижности указанных профессий и снизить отток кадров за рубеж.

Для исключения злоупотреблений со стороны финансовых учреждений необходимо будет "связать" активы, которыми представлены пенсионные активы и страховые резервы, определить стандартные условия, а также существенно ограничить размер аквизиционных расходов, в т.ч. агентское вознаграждение.

По мнению члена Нацкомфинуслуг, для реализации указанной модели необходимо также на законодательном уровне обеспечить гармонизацию налогообложения физических лиц на этапе уплаты страховых взносов и на этапе получения страховых выплат по риску "Дожитие" по договорам страхования жизни; ввести систему налоговых льгот для физических лиц и отмену ЕСВ для работодателей, осуществляющих страхование жизни в пользу своих сотрудников (employee benefit), а также обеспечить гармонизацию условий налогообложения для договоров страхования жизни, которые заключаются в валюте и валютном эквиваленте.