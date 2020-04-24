Финансовому сектору необходима публичная стратегия антикризисных мер, поскольку анализ тенденций влияния пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 и глобальной рецессией, свидетельствует о возможном снижении деловой активности на рынках небанковских финансовых услуг в Украине на 25-30%, значительном сокращением рабочих мест и налоговых отчислений в государственный и местные бюджеты, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

По его словам, в период карантина наблюдается существенное сокращение объемов микрокредитования как онлайн, так и оффлайн, а также инвестирования в жилищное строительство. Увеличивается доля проблемных микрокредитов на фоне практически отсутствия полноценного регулирования коллекторской деятельности.

Угрожающая ситуация в сегменте страхования туристов, страхования грузов и багажа, авиационного страхования, страхования в системе "Зеленая карта". Наблюдается стагнация рынков финансового лизинга, страхования наземного транспорта (КАСКО), жизни и имущества. Ожидается рост страховых тарифов медицинского страхования и других социально важных видов. Низкий уровень инвестиционного дохода от размещения свободных средств, ограниченность инструментов хеджирования валютных рисков и сокращения программ перестрахования.

Залетов отметил, что в 2020 году, а по пессимистическому сценарию - на ближайшие год-два, пандемия и глобальная рецессия внесут свои существенные коррективы на состояние финансового сектора. При этом нельзя не учитывать реальный риск киберугроз. Поэтому переход на предоставление небанковских финансовых услуг дистанционно хотя частично и компенсирует потери от сокращения оффлайн, но вместе с тем несет в себе дополнительную опасность.

Для бесперебойного выполнения финансовыми учреждениями своих обязательств перед потребителями финансовых услуг, осуществления выплат и предоставления гражданам доступа к дополнительным источникам финансирования, снижения риска потрясений и нестабильности, по мнению Залетова, необходимо усилить антикризисную координацию финансовых регуляторов и внести изменения в Стратегию развития финансового сектора до 2025 года, включив новый раздел "Меры по преодолению последствий пандемии COVID-19 и глобальной рецессии". Реализация этого раздела должна обеспечить фондирование финансовых учреждений и лизингодателей, дерегуляцию их деятельности, создание налоговых стимулов работодателям для развития добровольного медицинского страхования и накопительного страхования жизни, усиление экспортного потенциала страны, а также создание государственных и региональных программах поддержки субъектов хозяйствования (домохозяйства и МСБ) через инструменты микрокредитования, микрострахования, финансового лизинга, негосударственного пенсионного обеспечения.

Для формирования внутренних инвестиционных ресурсов с целью развития экономики целесообразным видится выпуск государственных инфраструктурных программ, финансируемых за счет целевых облигаций и других финансовых инструментов, в том числе под гарантии правительства, которые станут надежными и доходными инструментами, например, для размещения резервов страховых компаний и активов негосударственных пенсионных фондов.

Как считает Залетов, успешность антикризисных мер будет зависеть от действенности контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, а также от недопущения дискриминации финансовых учреждений, предоставляющих одинаковые финансовые услуги, или разного происхождения капитала (иностранный или украинский) с целью защиты экономической конкуренции на принципах равенства субъектов хозяйствования перед законом и сохранения доли национального рынка. Кроме того, на эффективность процесса сможет повлиять установление прозрачных и недискриминационных бизнес-практик и условий заключения договоров при закупке страховых услуг государственными органами, банками и т.д.

Важно также ввести мониторинг воздействия пандемии COVID-19 и глобальной рецессии на рынки финансовых услуг на постоянной основе с целью выработки рекомендаций для оперативного реагирования. Для этой работы целесообразно создать соответствующую экспертную группу из представителей регуляторов, объединений финансовых учреждений и потребителей, а также ученых и специалистов инфраструктуры финансового сектора, отметил Залетов.