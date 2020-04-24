Экономика

09:54 24.04.2020

Финансовому сектору необходима публичная стратегия антикризисных мер

3 мин читать
Финансовому сектору необходима публичная стратегия антикризисных мер

Финансовому сектору необходима публичная стратегия антикризисных мер, поскольку анализ тенденций влияния пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 и глобальной рецессией, свидетельствует о возможном снижении деловой активности на рынках небанковских финансовых услуг в Украине на 25-30%, значительном сокращением рабочих мест и налоговых отчислений в государственный и местные бюджеты, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

По его словам, в период карантина наблюдается существенное сокращение объемов микрокредитования как онлайн, так и оффлайн, а также инвестирования в жилищное строительство. Увеличивается доля проблемных микрокредитов на фоне практически отсутствия полноценного регулирования коллекторской деятельности.

Угрожающая ситуация в сегменте страхования туристов, страхования грузов и багажа, авиационного страхования, страхования в системе "Зеленая карта". Наблюдается стагнация рынков финансового лизинга, страхования наземного транспорта (КАСКО), жизни и имущества. Ожидается рост страховых тарифов медицинского страхования и других социально важных видов. Низкий уровень инвестиционного дохода от размещения свободных средств, ограниченность инструментов хеджирования валютных рисков и сокращения программ перестрахования.

Залетов отметил, что в 2020 году, а по пессимистическому сценарию - на ближайшие год-два, пандемия и глобальная рецессия внесут свои существенные коррективы на состояние финансового сектора. При этом нельзя не учитывать реальный риск киберугроз. Поэтому переход на предоставление небанковских финансовых услуг дистанционно хотя частично и компенсирует потери от сокращения оффлайн, но вместе с тем несет в себе дополнительную опасность.

Для бесперебойного выполнения финансовыми учреждениями своих обязательств перед потребителями финансовых услуг, осуществления выплат и предоставления гражданам доступа к дополнительным источникам финансирования, снижения риска потрясений и нестабильности, по мнению Залетова, необходимо усилить антикризисную координацию финансовых регуляторов и внести изменения в Стратегию развития финансового сектора до 2025 года, включив новый раздел "Меры по преодолению последствий пандемии COVID-19 и глобальной рецессии". Реализация этого раздела должна обеспечить фондирование финансовых учреждений и лизингодателей, дерегуляцию их деятельности, создание налоговых стимулов работодателям для развития добровольного медицинского страхования и накопительного страхования жизни, усиление экспортного потенциала страны, а также создание государственных и региональных программах поддержки субъектов хозяйствования (домохозяйства и МСБ) через инструменты микрокредитования, микрострахования, финансового лизинга, негосударственного пенсионного обеспечения.

Для формирования внутренних инвестиционных ресурсов с целью развития экономики целесообразным видится выпуск государственных инфраструктурных программ, финансируемых за счет целевых облигаций и других финансовых инструментов, в том числе под гарантии правительства, которые станут надежными и доходными инструментами, например, для размещения резервов страховых компаний и активов негосударственных пенсионных фондов.

Как считает Залетов, успешность антикризисных мер будет зависеть от действенности контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, а также от недопущения дискриминации финансовых учреждений, предоставляющих одинаковые финансовые услуги, или разного происхождения капитала (иностранный или украинский) с целью защиты экономической конкуренции на принципах равенства субъектов хозяйствования перед законом и сохранения доли национального рынка. Кроме того, на эффективность процесса сможет повлиять установление прозрачных и недискриминационных бизнес-практик и условий заключения договоров при закупке страховых услуг государственными органами, банками и т.д.

Важно также ввести мониторинг воздействия пандемии COVID-19 и глобальной рецессии на рынки финансовых услуг на постоянной основе с целью выработки рекомендаций для оперативного реагирования. Для этой работы целесообразно создать соответствующую экспертную группу из представителей регуляторов, объединений финансовых учреждений и потребителей, а также ученых и специалистов инфраструктуры финансового сектора, отметил Залетов.

Теги: #коронавирус #нацкомфинуслуг #залетов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:54 24.04.2020
Заполненность определенных для лечения пациентов с коронавирусом больниц составляет 15-20%

Заполненность определенных для лечения пациентов с коронавирусом больниц составляет 15-20%

10:41 24.04.2020
В Украине внедрят массовое тестирование на коронавирус

В Украине внедрят массовое тестирование на коронавирус

10:38 24.04.2020
Правительство сегодня примет пакет медуслуг по COVID-19

Правительство сегодня примет пакет медуслуг по COVID-19

10:30 24.04.2020
Число заболевших коронавирусом на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" достигло 840 моряков

Число заболевших коронавирусом на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" достигло 840 моряков

10:10 24.04.2020
Степанов: в ближайшее время будут представлены пять этапов смягчения карантина в Украине

Степанов: в ближайшее время будут представлены пять этапов смягчения карантина в Украине

09:48 24.04.2020
В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

09:46 24.04.2020
Минздрав закупал костюмы биологической защиты, а не рабочую одежду, завышенной цены не было

Минздрав закупал костюмы биологической защиты, а не рабочую одежду, завышенной цены не было

09:38 24.04.2020
В общежитии Вишневого Киевской области коронавирус подтвержден у 78 человек, в том числе у 16 детей

В общежитии Вишневого Киевской области коронавирус подтвержден у 78 человек, в том числе у 16 детей

09:36 24.04.2020
Депутат Вельможний заявляє, що здоровий і візьме участь у позачерговому засіданні ВР

Депутат Вельможний заявляє, що здоровий і візьме участь у позачерговому засіданні ВР

09:31 24.04.2020
Депутат Вельможный заявляет, что здоров и примет участие во внеочередном заседании Рады

Депутат Вельможный заявляет, что здоров и примет участие во внеочередном заседании Рады

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Падение промпроизводства в Украине в марте-2020 ускорилось до 7,7% – Госстат

НБУ ожидает в 2020г дефицита сводного платежного баланса Украины $1,1 млрд и роста международных резервов до $27,2 млрд

НБУ будет готов принимать в залог корпоративные облигации с госгарантиями и муниципальные облигации

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2020г до 6%

Нацбанк прогнозирует спад ВВП Украины в 2020г на 5% с отскоком на 4,3% в 2021г

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕБРР предоставит Fozzy Group $60 млн на обновление и расширение торговых сетей

"Укрнафта" с декабря 2019г получила 774 млн грн в счет погашения исторической дебиторской задолженности

Саммит ЕС одобрил программы посткризисной поддержки экономики на 540 млрд евро

Экономика еврозоны может упасть на 15% из-за коронавируса - Лагард

ЕБРР выделит 21 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса в 2020-2021гг

Новая почта Интернешнл становится Новая почта Глобал

ЕБРР одобрил выделение в 2020г. дополнительных EUR3 млрд существующим клиентам

Fitch подтвердило рейтинг ОТП банка на уровне "BB+", прогноз изменен на "негативный"

Нефть усилила рост на опасениях разрастания конфликта США и Ирана, WTI прибавляет около 30%

Экономика еврозоны может упасть на 15% из-за коронавируса - Лагард

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА