Сначала нужно договориться о квотах на сокращение, считает министр нефти Ирана

Министр нефти Ирана Бижан Зангане выразил мнение, что проведению встречи нефтедобывающих стран в формате ОПЕК+ должно предшествовать достижение договоренностей о размерах сокращения добычи нефти.

Как сообщила арабская служба CNBC, на своей страничке в соцсетях министр написал во вторник: "Перед любой встречей между ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в организацию, должно быть достигнуто соглашение о размерах снижения добычи для каждой из стран, которая будет участвовать в этом процессе".

По мнению Зангане, США и Канада также должны принять решение о сокращении добычи сырья. Он сообщил, что обсудил пути стабилизации рынка со своими коллегами из Алжира, Кувейта и России.

Нефтедобывающие страны соберутся на видеоконференцию в формате ОПЕК+ 9 марта, чтобы обсудить и принять решения о мерях по стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке. В противном случае, отмечают эксперты, его ждёт очередной обвал.