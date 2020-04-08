Экономика

09:30 08.04.2020

И.о. главы правления ГПЗКУ Чернявский отказался от продления трудового контракта с госкорпорацией

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И.о. главы правления ГПЗКУ Чернявский отказался от продления трудового контракта с госкорпорацией

Исполняющий обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Саймон Чернявский принял решение не продлевать временный трудовой контракт и не участвовать в конкурсе на должность главы правления корпорации.

"Я и мои коллеги пришли в ГПЗКУ как антикризисная команда. За четыре месяца мы провели оценку реального положения дел в корпорации и разработали план стабилизационных мер. Отчет о реальном состоянии компании, связанных с ним рисков, а также план по их предотвращению предоставлены Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - отмечается в пресс-релизе ГПЗКУ в среду. 

В госкорпорации указали, что с декабря 2019 года работы команде Чернявского удалось ввести систему управленческой отчетности, базовые процедуры контроля для недопущения теневых схем, разработать опции для решения вопроса с китайским кредитом. 

"Однако, у нас с акционером разные видения путей развития ГПЗКУ, в частности в вопросе стратегии корпоративного управления и защиты корпорации от политических интересов. Поэтому я принял решение не продлевать временный трудовой контракт с ГПЗКУ", - прокомментировал свое решение и.о. главы правления ГПЗКУ Саймон Чернявский.

Как сообщалось, Чернявский был назначен и.о. главы правления ГПЗКУ в декабре 2019 года. До назначения он занимал должность генерального директора Агрохолдинга "Мрия".

Теги: #чернявский #гпзку
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