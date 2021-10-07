Бывшего руководителя ГПЗКУ, которого обвинили в растрате 88 млн грн, оправдали спустя 6 лет

Высший антикоррупционный суд полностью оправдал Валерия Томиленко. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвиняли его в том, что он, будучи на посту руководителя Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) в 2014-2015 годах, якобы присвоил и растратил 88 млн грн. Об этом сам Томиленко рассказал во время пресс-конференции 7 октября.

По словам экс-руководителя ГПЗКУ, 29 сентября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда засвидетельствовала, что не нашла в его действиях правонарушения, а значительную часть доказательств признала недопустимыми и недостоверными.

"Экзамен на профессионализм и непредвзятость Высший антикоррупционный суд сдал успешно", – подчеркнул Валерий Томиленко.

Само дело тянулось еще с декабря 2015-го. НАБУ и САП усмотрели растрату государственных средств в сделке с элеваторами в Ракитном и Василькове, которая предусматривала закупку 28 300 тон зерна кукурузы за 88,5 млн грн.

Засуха 2015 года не позволила элеваторам выполнить условия контракта: кукурузу ГПЗКУ они поставить не смогли. Но деньги, полученные от корпорации, они ей вернули, причем с учетом пени. Однако НАБУ и САП настаивали на том, что Томиленко якобы вступил в сговор с руководителями элеваторов и присвоил государственные миллионы.

"НАБУ абсолютно игнорировало тот факт, что невыполнение этих договоров было предметом рассмотрения в хозяйственных судах, – заявил защитник Томиленко, адвокат Назар Кульчицкий. – Хозяйственные суды обязали вернуть денежные средства и выплатить пеню, и предприятия судебное решение выполнили. Фактически, корпорация не понесла никаких убытков".

Впрочем, о несостоятельности обвинений говорил уже тот факт, что дело несколько лет пролежало практически без движения в районных судах Киева. Примерно полтора года назад его передали в Высший антикоррупционный суд, который в конечном итоге и вынес оправдательный приговор.

Этому косвенно могло способствовать еще одно важное обстоятельство: заключение этих контрактов привело к выводу средств корпорации со счетов нескольких банков, которые впоследствии были признаны неплатежеспособными. В дальнейшем это помогло ГПЗКУ выполнить кредитные обязательства перед Китайским государственным банком.

"Могло случится страшное событие для страны: объявление еще в декабре 2014 года дефолта по контракту на поставку зерновых в Китай и, соответственно, активация государственной гарантии на 1,5 миллиарда долларов, – отметил Валерий Томиленко. – Я считаю, что мы спасли бюджет Украины от дополнительной огромной дыры, когда он и так был почти пуст, и уже шла война на Востоке".

Вместе с Томиленко Высший антикоррупционный суд также оправдал руководителей элеваторов, которые проходили по делу как соучастники.