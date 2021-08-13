Экономика

12:56 13.08.2021

Корпорация работает в штатном режиме, обязанности главы правления исполняет Николай Волосянко - ГПЗКУ

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Корпорация работает в штатном режиме, обязанности главы правления исполняет Николай Волосянко - ГПЗКУ

Все подразделения АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" работают в штатном режиме, корпорация продолжает выполнять все обязательства по заключенным договорам и перед контрагентами, обязанности главы правления исполняет замглавы Николай Волосянко, сообщается на сайте корпорации в пятницу.

"Руководство компании максимально заинтересовано в объективности расследования и всячески способствует работе сотрудников правоохранительных органов", - комментирует АО задержание руководителя ГПЗКУ при попытке бегства из Украины в своем сообщении.

Как сообщалось, сотрудники Национальной полиции в пятницу задержали в киевском аэропорту "Жуляны" руководителя АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), который пытался покинуть территорию страны.

Задержанному руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. С ними проводятся следственные действия.

Управление коммуникации Национальной полиции Украины 12 августа сообщило, что должностные лица ГПЗКУ нанесли этому акционерному обществу $57 млн убытков.

В Нацполиции сообщили, что 10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска в Киеве, Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областях по местам работы и жительства фигурантов, в транспортных средствах и в офисных помещениях. В ведомстве анонсировали проведение ряда следственных действий и экспертиз и объявления подозрений лицам, причастным к хищению госсредств.

Теги: #работа #гпзку
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