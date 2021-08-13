Правоохранители задержали руководителя ГПЗКУ при попытке бегства из Украины

Сотрудники Национальной полиции задержали в аэропорту "Киев" им. И.Сикорского ("Жуляны") руководителя АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), который пытался покинуть территорию страны, сообщает пресс-служба Нацполиции в пятницу.

"Чиновника задержали оперативники Департамента стратегических расследований в аэропорту "Жуляны" утром, 13 августа. Таким образом, он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника", - говорится в сообщении.

Задержанным сообщили о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас с ними проводятся следственные действия", - подчеркивают правоохранители.

Как сообщалось, 12 августа управление коммуникации Национальной полиции Украины сообщило, что должностные лица ГПЗКУ нанесли этому акционерному обществу $57 млн убытков.

По данным ведомства, чиновники совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Кроме того, они заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы.

В Нацполиции сообщили, что 10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска в Киеве, Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областях по местам работы и жительства фигурантов, в транспортных средствах и в офисных помещениях. В ведомстве анонсировали проведение ряда следственных действий и экспертиз и объявления подозрений лицам, причастным к хищению госсредств.