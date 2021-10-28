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16:54 28.10.2021

Экс-руководитель "Партизанского элеватора" получил реальный срок по соглашению с прокурором

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Экс-руководитель "Партизанского элеватора" получил реальный срок по соглашению с прокурором

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) утвердил соглашение о признании виновности между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и бывшим руководителем филиала АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) "Партизанский элеватор" Владимиром Деркачом и назначил последнему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба САП, вынесенном в четверг приговором ВАКС экс-директор "Партизанского элеватора" также лишён права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком 3 года, и оштрафован на 8,5 тыс грн.

"В ноябре–декабре 2019 года указанное лицо, находясь в должности директора филиала АО "ГПЗКУ", использовало служебное установление вопреки интересам службы, что привело к получению другим юридическим лицом неправомерной выгоды в виде зерна в количестве 3 тыс. тонн, которое находилось на балансе государственной корпорации. Как следствие, такие злоупотребления служебным положением нанесли государственной корпорации более 14,7 млн. грн ущерба", - говорится в сообщении.

Чиновник признан виновным в совершении преступления по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, однако приговор ВАКС может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней со дня его оглашения, говорится в сообщении.

Как сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК), это первый в истории ВАКС приговор по соглашению с реальным лишением свободы.

"Ему (Деркачу – ИФ) угрожало до 6 лет, но так как он признал вину и пошел на сделку со следствием, то получил почти половину этого срока… До вступления приговора в законную силу судьи Высшего антикоррупционного суда оставили в силе меру пресечения - арест с альтернативой внесения залога в размере почти 4,8 млн грн", - говорится в сообщении.

 

Теги: #экс_руководители #филиал #приговор #гпзку
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