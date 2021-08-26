ГПЗКУ в I пол.-2021 сократила чистый убыток в 40 раз

АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) в первом полугодии 2021 года сократила чистый убыток в 39,6 раза по сравнению с первым полугодием 2020 года – с 3,47 млрд грн до 0,087 млрд грн, при этом во втором квартале текущего года корпорация получила 0,057 млрд грн чистой прибыли - впервые с 2013 года.

"Стоит заметить, что с 2013 года деятельность АО "ГПЗКУ" была убыточной. Значительное влияние на финансовые результаты компании оказала финансовая нагрузка - китайский кредит. Кроме расходов на обслуживание кредита, на финансовый результат влияют колебания валютного курса", - написала компания в Facebook в четверг.

По ее данным, корпорация в первом полугодии получила 87 млн грн чистого убытка, тогда как за аналогичный период прошлого года чистый убыток составил 3,47 млрд грн. При этом чистая прибыль компании за второй квартал 2021 года составила 57 млн грн против 144 млн грн чистого убытка в январе-марте.

Отмечается, что полученный убыток за первое полугодие 2021 года является одним из наименьших за период обслуживания кредита с 2014 года. При этом выручка корпорации в указанный отчетный период выросла на 36,7% по сравнению с первым полугодием 2020 года – до 5,7 млрд грн.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

ГПЗКУ по итогам 2020 года нарастила чистый убыток в 3,8 раза по сравнению с 2019 годом - до 5,86 млрд грн. Доход от реализации продукции упал вдвое - до 7,12 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство экономики в ходе анализа деятельности ГПЗКУ установило, что низкое качество работы менеджмента корпорации усложняет выполнение ею обязательств по договорам, в связи с чем инициировало создание рабочей группы для трансформации ГПЗКУ в прозрачную и эффективную компанию.

"В последнее время Минэкономики осуществляло ревизию условий договоров ГПЗКУ с китайской стороной, а также причин их невыполнения. Речь шла об исследовании основных количественных и качественных показателей деятельности ГПЗКУ. Было определено, что некачественный менеджмент компании усложняет переговоры с Китаем, негативно влияет на выполнение соответствующих договорных обязательств", - уточнило министерство.

Руководителя ГПЗКУ и его сообщника, пытавшихся покинуть страну, 13 августа задержали оперативники департамента стратегических расследований в аэропорту Киева. Им сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

По данным Национальной полиции, должностные лица ГПЗКУ нанесли компании $57 млн убытка. Чиновники совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Кроме того, они заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы.