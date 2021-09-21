Экономика

13:08 21.09.2021

ГПЗКУ с начала 2021г. понесла 1 млрд грн убытков от продажи зерновых по заниженным ценам

4 мин читать
ГПЗКУ с начала 2021г. понесла 1 млрд грн убытков от продажи зерновых по заниженным ценам

Правоохранительные органы в ходе расследования действий предыдущего руководства АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" установили случаи экспорта госкомпанией ссельхозкультур компаниям-нерезидентам по заниженным ценам, которые привели в 2021 году к убыткам корпорации в размере около 1 млрд грн, сообщается на сайте корпорации во вторник.

"Правоохранительными органами установлено, что предыдущее руководство корпорации в период с ноября 2020 по август 2021 года проводило экспортные операции зерновых с подконтрольными им компаниями-нерезидентами. Стоимость товара была заниженной со значительной отсрочкой оплаты. По предварительному анализу коммерческой деятельности АО "ГПЗКУ", с начала года убытки от покупки и продажи зерновых по "нерыночным" ценам могут составить около 1 млрд грн", - указано в сообщении компании.

По ее данным, "ГПЗКУ" зафиксировала существенные нарушения во всех сферах своей хозяйственной деятельности за период с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года.

"За последние месяцы образовалась значительная проблемная дебиторская задолженность по стороны нерезидентов в размере около $29 млн", - уточняется в сообщении госкорпорации.

Она также отметила, что в рамках уголовного производства в отношении действий предыдущего руководства на терминале "Транссервис 2008" (Одесская обл.) арестованы 54,3 тыс. тонн ячменя, из них 32,6 тыс. тонн находятся на судне уже более двух недель, благодаря чему партия сельхозпродукции может испортиться, что приведет к значительным финансовым потерям.

ГПЗКУ подчеркнула, что Одесский зерновой терминал и Николаевский портовый элеватор с начала года перевалили всего 573 тыс. тонн зерновых, поскольку перевалка в основном осуществлялась на коммерческой основе на указанном терминале "Транссервис 2008".

Корпорация также отметила среди действий прошлого ее руководства полную остановку форвардной программы закупки зерновых за период с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года, а также низкую загруженность собственных элеваторов - 10% их общих мощностей.

"Закупки зерновых урожая 2021 года в основном проводились по завышенной стоимости на 300-500 грн/тонну через компании, которые используют схемы "скруток" НДС. Для этого была изменена процедура спотовых закупок, а именно - из перечня обязательных документов были убраны документы, подтверждающие происхождение зерна, что дало возможность использовать схему "скручивания" НДС", - отметила ГПЗКУ, подчеркнув, что данные махинации могут привести к недополучению ею возмещения НДС в значительном объеме.

Компания также напомнила, что предыдущее ее руководство за указанный период не выполнило ни одной поставки зерновых своему стратегическому партнеру - Китайской национальной корпорации машинной индустрии и генеральных подрядов (ССЕС), что является абсолютным антирекордом за все время их сотрудничества.

"Все изложенные факты свидетельствуют о крайне неэффективной работе менеджмента компании. По всем фактам злоупотреблений начаты служебные расследования и по результатам их завершения будут поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы", - подытожила госкорпорация в сообщении.

Как сообщалось, экс-руководителя ГПЗКУ Власенко и его сообщника 13 августа 2021 года задержали оперативники департамента стратегических расследований в аэропорту Киева при попытке покинуть страну. Им сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Министерство экономики Украины в сентябре 2021 года назначило Василия Коваленко исполняющим обязанности главы правления АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", до этого он занимал должность замглавы корпорации, а в мае-ноябре 2020 года возглавлял ее.

По данным Национальной полиции, должностные лица ГПЗКУ нанесли компании $57 млн убытка. Чиновники совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Кроме того, они заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы.

Министерство экономики в ходе анализа деятельности ГПЗКУ после данного происшествия установило, что низкое качество работы менеджмента корпорации усложняет выполнение ею обязательств по договорам, в связи с чем инициировало создание рабочей группы для трансформации ГПЗКУ в прозрачную и эффективную компанию.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

Госкомпания по итогам 2020 года нарастила чистый убыток в 3,8 раза по сравнению с 2019 годом - до 5,86 млрд грн. Доход от реализации продукции упал вдвое - до 7,12 млрд грн.

Теги: #правоохранители #убытки #гпзку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:08 07.09.2021
На восстановление киевского костела Святого Николая после пожара нужно 75 млн грн - Ткаченко

На восстановление киевского костела Святого Николая после пожара нужно 75 млн грн - Ткаченко

15:42 31.08.2021
Правоохранители проводят обыски на столичном КП "Киевжилспецэксплуатация"

Правоохранители проводят обыски на столичном КП "Киевжилспецэксплуатация"

13:43 30.08.2021
Сумма убытков в направленных в суд делах по экологическим преступлениям превысила 163 млн грн – ГБР

Сумма убытков в направленных в суд делах по экологическим преступлениям превысила 163 млн грн – ГБР

10:23 26.08.2021
ГПЗКУ в I пол.-2021 сократила чистый убыток в 40 раз

ГПЗКУ в I пол.-2021 сократила чистый убыток в 40 раз

12:32 23.08.2021
Украинские правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы в связи с празднованием Дня независимости

Украинские правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы в связи с празднованием Дня независимости

18:21 17.08.2021
Прокуратура проводит обыски на КП "Житлоинвестбуд-УКБ" в связи с хищениями средств на ремонт детсадов

Прокуратура проводит обыски на КП "Житлоинвестбуд-УКБ" в связи с хищениями средств на ремонт детсадов

14:08 17.08.2021
Правоохранители задержали одного из активистов, демонтировавших инсталляцию на Майдане Независимости

Правоохранители задержали одного из активистов, демонтировавших инсталляцию на Майдане Независимости

19:03 15.08.2021
Зеленский в понедельник соберет руководителей правоохранительных органов в связи со смертью мэра Кривого Рога Павлова

Зеленский в понедельник соберет руководителей правоохранительных органов в связи со смертью мэра Кривого Рога Павлова

18:48 14.08.2021
Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции у ОП

Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции у ОП

15:22 14.08.2021
Семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев травмированы в столкновениях с протестующими в центре Киева

Семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев травмированы в столкновениях с протестующими в центре Киева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин оценивает ресурсный законопроект №5600 в 25-35 млрд грн допдоходов в год

НБУ планирует в качестве пилотного проекта в 2021г выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне

Профильный комитет ВР намерен за 2 года запустить Бюджетный офис для улучшения планирования бюджета и анализа законопроектов

Виртуальная миссия МВФ начинает работу в Украине

ОПЗ вновь останавливается – первый замдиректора

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство РФ может пустить газ "Роснефти" в Европу через соглашение с "Газпромом" в качестве эксперимента - СМИ

Минфин оценивает ресурсный законопроект №5600 в 25-35 млрд грн допдоходов в год

Закон о виртуальных активах вступит в силу не ранее чем через полгода – НБУ

НБУ планирует в качестве пилотного проекта в 2021г выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне

Финпланы-2021 выполнят или перевыполнят 9 из 10 членов AmCham в Украине – опрос

Гетманцев допускает увеличение доходной части проекта госбюджета-2022 за счет пересмотра макропрогноза

"Укравтодор" восстановил маршруты к 40 природным паркам и заповедникам

Рада примет ресурсный законопроект во 2-м чтении, вопрос только во времени - глава бюджетного комитета

Кабмин порой злоупотребляет возможностью быстрого рассмотрения своих предложений по перераспределению средств бюджета в профильном комитете - Аристов

Профильный комитет ВР намерен за 2 года запустить Бюджетный офис для улучшения планирования бюджета и анализа законопроектов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА