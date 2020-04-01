Экономика

20:51 01.04.2020

ЕС создает механизм поддержки занятости на время эпидемии коронавируса

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ЕС создает механизм поддержки занятости на время эпидемии коронавируса

Еврокомиссия выступила с инициативой для сохранения работников ввести на предприятиях наиболее пострадавших от коронавируса стран режим неполной занятости при поддержке государства и гарантиях всего ЕС.

Инициативу создания нового союзного механизма поддержки предприятий и занятости (SURE -"надежный") анонсировала в среду в своем видеообращении председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Районы вокруг Милана или Мадрида, отметила она, это важные точки опоры европейской экономики. Тысячи крепких и здоровых предприятий борются за выживание. Им нужна помощь, чтобы выбраться из кризиса. С этой целью ЕК разработала концепцию поддержки частичной занятости. Она предназначена для помощи Италии, Испании и других стран, особенно тяжело переживающих эпидемию, и возможна благодаря солидарности других стран союза.

"Мы извлекли уроки из финансового кризиса 2008 года, - сказала фон дер Ляйен. - Страны союза, которые имеют такой инструмент, помогли миллионам человек сохранить свои рабочие места, а предприятиям преодолеть кризис, не потеряв работников".

"SURE - это частичная занятость при поддержке государства, Евросоюза, - сказала далее фон дер Ляйен. - (Этот механизм) смягчает воздействие рецессии, позволяет людям сохранить работу, а предприятиям вернуться на рынок с новым импульсом".

Если нет заказов, и предприятие испытывает временный внешний шок, как например, от коронавируса, оно не будет вынуждено увольнять своих работников, пояснила она, даже если работы меньше. SURE будет компенсировать отсутствие доходов. В освободившееся время работники смогут приобрести новые навыки. Таким образом, люди не останутся без денег во время кризиса, смогут платить за квартиру, покупать все необходимое. Они сохранят свои рабочие места и вернутся на работу, как только меры самоизоляции будут сняты, спрос восстановится, и заказы снова начнут поступать.

По словам главы Еврокомиссии, на этой неделе исполнительная коллегия ЕС предложит новый механизм поддержки занятости.

Теги: #ес #поддержка #занятость
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