Цена Brent опустилась ниже $28 за баррель, WTI упала до 17-летнего минимума

Нефть продолжает дешеветь в среду: цена Brent опустилась ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года, стоимость WTI упала до минимума почти за 17 лет.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:40 МСК составляет $27,99 за баррель, что на $0,74 (2,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,22 (4,53%) - до $25,73 за баррель, минимума с мая 2003 года.