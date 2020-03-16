Экономика

16:09 16.03.2020

Объем продаж "серой" бытовой техники и электроники в Украине составляет 20,5 млрд грн - исследование

2 мин читать
Объем продаж "серой" бытовой техники и электроники в Украине составляет 20,5 млрд грн - исследование

В целом оцененный объем продаж бытовой техники и электроники, ввезенной по "серым" импортным схемам в 2019 году (без надлежащих таможенных процедур и полной уплаты налогов и сборов), составляет 20,5 млрд грн ($792 млн), или 23% от общего объема продаж исследуемых категорий. Согласно исследованию, наибольший объем серого импорта - $328 млн - приходится на категорию смартфонов. На втором месте с объемом нелегального импорта в $102 млн - плоскопанельные телевизоры.

Такие данные озвучила руководитель департамента B2B и стратегических исследований GFK Татьяна Сытник в ходе онлайн-конференции в пресс-центре ИА "Интерфакс-Украина" в понедельник по результатам экспертного опроса участников рынка о доле и тенденциях серого импорта бытовой техники и электроники в Украине в 2019 году.

Бюджет Украины при этом только за 2019 год потерял более 5 миллиардов гривен от неуплаты таможенных сборов и НДС, -  считают эксперты основываясь на данных исследования.

"Каждый четвертый смартфон и каждый пятый телевизор ввозится в страну по серым схемам, что делает Украину одной из самых "серых" в регионе, ставит предпринимателей в неравные условия конкуренции, затрудняет привлечение инвестиций и нивелирует любое желание у больших европейских и мировых игроков зайти на наш рынок. А те бренды, что уже представлены в Украине, не хотят открывать здесь свои производства", - заявила генеральный директор ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники" София Арасланова.

Экспертный опрос участников рынка о доле и тенденциях серого импорта бытовой техники и электроники в Украине в 2019 году провела исследовательская компания GfK по инициативе Европейской бизнес ассоциации и ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники" с 9 октября по 5 ноября.

Теги: #исследование #gfk
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:17 16.03.2020
Количество пользователей Facebook в Украине в 2019г выросло на 7,7%, Instagram – на 4,5%

Количество пользователей Facebook в Украине в 2019г выросло на 7,7%, Instagram – на 4,5%

17:51 19.02.2020
Выбросы CO2 в Китае сократились на 100 млн метрических тонн из-за коронавируса

Выбросы CO2 в Китае сократились на 100 млн метрических тонн из-за коронавируса

18:35 10.02.2020
Специалисты в области логистики ждут глобальной рецессии в 2020г - исследование

Специалисты в области логистики ждут глобальной рецессии в 2020г - исследование

12:38 29.01.2020
РФ при аннексии Крыма использовала "живые щиты", "зеленых человечков" и вероломство, совершив военные преступления – исследование

РФ при аннексии Крыма использовала "живые щиты", "зеленых человечков" и вероломство, совершив военные преступления – исследование

15:18 21.01.2020
Почти каждый 10-й гектар сельхозземель в Украине находится в "тени" - исследование

Почти каждый 10-й гектар сельхозземель в Украине находится в "тени" - исследование

13:25 20.01.2020
Фальсификатом оказались 16 из 77 образцов исследованного сливочного масла – проект "Стоп Фальсификат"

Фальсификатом оказались 16 из 77 образцов исследованного сливочного масла – проект "Стоп Фальсификат"

12:26 20.01.2020
За год ультраправые совершил 137 актов насилия - результаты мониторинга

За год ультраправые совершил 137 актов насилия - результаты мониторинга

12:40 03.01.2020
Жители Финляндии оказались самыми счастливыми среди населения северной Европы

Жители Финляндии оказались самыми счастливыми среди населения северной Европы

13:08 23.12.2019
Более 80% правоохранителей Украины считают коммерческий секс преступлением, а секс-работниц жертвами – исследование

Более 80% правоохранителей Украины считают коммерческий секс преступлением, а секс-работниц жертвами – исследование

12:48 03.12.2019
Каждый четвертый старшеклассник в Украине имеет низкий уровень читательской, математической и естественнонаучной грамотности - исследование PISA

Каждый четвертый старшеклассник в Украине имеет низкий уровень читательской, математической и естественнонаучной грамотности - исследование PISA

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" фиксирует существенное падение продаж билетов, за 5 дней пассажиры вернули 303 тыс. проездных документов на 86,6 млн грн

Цена Brent рухнула на 11%, опустилась ниже $30 за баррель впервые с 2016г

МВФ готов мобилизовать кредитный потенциал на $1 трлн для помощи странам-членам в борьбе с коронавирусом

Объем переводов заробитчан в Украину может снизиться на $0,5-1 млрд, отток валюты – примерно на $1,5 млрд в связи с коронавирусом – НБУ

НБУ продав на аукціоні $130,5 млн за 26,5425 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" фиксирует существенное падение продаж билетов, за 5 дней пассажиры вернули 303 тыс. проездных документов на 86,6 млн грн

Главные причины нелегального импорта - коррупция и неспособность государтсва контролировать нелегальный импорт на таможне и в конечных точках продаж

Нелегальную технику в Украине реализуют через интернет-продажи без указания продавца

Цена Brent рухнула на 11%, опустилась ниже $30 за баррель впервые с 2016г

Цена Brent рухнула на 11%, опустившись ниже $30 впервые с 2016 года

МВФ готов мобилизовать кредитный потенциал на $1 трлн для помощи странам-членам в борьбе с коронавирусом

Киев разработает пакет экономических решений для поддержки бизнеса на период карантина

Объем переводов заробитчан в Украину может снизиться на $0,5-1 млрд, отток валюты – примерно на $1,5 млрд в связи с коронавирусом – НБУ

НБУ продав на аукціоні $130,5 млн за 26,5425 грн/$1

ДТЭК присоединился к новой глобальной Платформе действий по борьбе с коронавирусом COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА