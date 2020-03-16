Объем продаж "серой" бытовой техники и электроники в Украине составляет 20,5 млрд грн - исследование

В целом оцененный объем продаж бытовой техники и электроники, ввезенной по "серым" импортным схемам в 2019 году (без надлежащих таможенных процедур и полной уплаты налогов и сборов), составляет 20,5 млрд грн ($792 млн), или 23% от общего объема продаж исследуемых категорий. Согласно исследованию, наибольший объем серого импорта - $328 млн - приходится на категорию смартфонов. На втором месте с объемом нелегального импорта в $102 млн - плоскопанельные телевизоры.

Такие данные озвучила руководитель департамента B2B и стратегических исследований GFK Татьяна Сытник в ходе онлайн-конференции в пресс-центре ИА "Интерфакс-Украина" в понедельник по результатам экспертного опроса участников рынка о доле и тенденциях серого импорта бытовой техники и электроники в Украине в 2019 году.

Бюджет Украины при этом только за 2019 год потерял более 5 миллиардов гривен от неуплаты таможенных сборов и НДС, - считают эксперты основываясь на данных исследования.

"Каждый четвертый смартфон и каждый пятый телевизор ввозится в страну по серым схемам, что делает Украину одной из самых "серых" в регионе, ставит предпринимателей в неравные условия конкуренции, затрудняет привлечение инвестиций и нивелирует любое желание у больших европейских и мировых игроков зайти на наш рынок. А те бренды, что уже представлены в Украине, не хотят открывать здесь свои производства", - заявила генеральный директор ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники" София Арасланова.

Экспертный опрос участников рынка о доле и тенденциях серого импорта бытовой техники и электроники в Украине в 2019 году провела исследовательская компания GfK по инициативе Европейской бизнес ассоциации и ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники" с 9 октября по 5 ноября.