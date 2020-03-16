Экономика

11:15 16.03.2020

Нацбанк объявил валютный аукцион объемом до $200 млн

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Нацбанк объявил валютный аукцион объемом до $200 млн

Национальный банк Украины в понедельник вновь объявил проведение аукциона по продаже до $200 млн.

Как говорится в объявлении НБУ, он принимает конкурентные заявки на аукцион до 12:30.

В четверг и пятницу минувшей неделе центробанк также проводил подобные аукционы: в четверг он удовлетворил 23 из 30 заявок на сумму $75,9 млн по средневзвешенному курсу 25,813 грн/$1, в пятницу – 21 из 38 на сумму $63,7 млн по курсу 26,0315 грн/$1.

В целом за прошлую неделю НБУ продал на межбанковском рынке $981,60 млн, тогда как в первую неделю марта объем покупки валюты составил $150 млн, продажи – $307,2 млн.

За минувшую неделю курс гривни на межбанке опустился с 24,995 грн/$ до 26,09 грн/$1, а на наличном рынке он достиг 26,6-27 грн/$1.

Утром в понедельник курс на межбанке подскочил почти до 26,4 грн/$1.

На наличном выходные прошли достаточно спокойно с курсом около: покупка 26,7-26,8 грн/$1, продажа 26,9-27 грн/$1, в понедельник утром курс гривни просел примерно на 10 коп.

Теги: #нацбанк #валюта #аукцион
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