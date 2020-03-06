Экономика

21:52 06.03.2020

ПриватБанк намерен продать свою долю "Буковеля" на конкурсе

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ПриватБанк намерен продать свою долю "Буковеля" на конкурсе

Национализированный ПриватБанк намерен привлечь советника для подготовки и продажи принадлежащей финучреждению доли в крупнейшем в Украине горнолыжном курорте "Буковель", сообщила заместитель главы правления ПриватБанка Галина Пахачук.

"Банку принадлежит две трети комплекса, который состоит из 64 объектов, одна треть приходится на ООО "Скорзонера", – сказала она журналистам в пятницу.

Пахачук уточнила, что этот перечень объектов не является целостным имущественным комплексом, в него помимо гостиницы входят 104 за земли и часть подъемников.

По словам замглавы ПриватБанка, при первичном попадании этих объектов на баланс банка их стоимость была оценена в 12,6 млрд грн, в том числе гостиницы Radisson Blu Буковель ("Зирка Буковеля") 1,62 млрд грн, однако реальная рыночная их стоимость отличается от этих показателей.

Пахачук также сообщила, что в последние годы банк сдает принадлежащие ему объекты в "Буковеле" оператору курорта – ООО "Парктур" (с.Поляныця, г.Яремча, Ивано-Франковская обл.). В 2019 году арендная плата составила 110,5 млн грн, в том числе 47,5 млн грн за гостиницу, а в 2020 году она возрастет до 117,5 млн грн, в том числе 50,5 млн грн за гостиницу.

Замглавы банка напомнила, что данные объекты являются непрофильными для финучреждения, и согласно вводимым Национальным банком нормам в будущем их придется учитывать по нулевой стоимости.

Чистый доход ООО "Зирка Буковеля" в 2018 году вырос на 9,1% – до 221 млн грн, а чистый убыток снизился на 36,7% – до 39,33 млн грн. Согласно госреестру, бенефициарами этого предприятия являются экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Выручка ООО "Парктур" в 2018 году увеличилась на 71,9% – до 425,35 млн грн, а чистая прибыль – в 6,2 раза, до 86,14 млн грн, а ее владельцем является Виталий Ковальчук, зарегистрированный в Коломыи (Ивано-Франковская обл.).

Теги: #буковель #продажа #приватбанк
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