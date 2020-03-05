"Нова Пошта" достигла частичных договоренностей по доставке крупногабаритных грузов клиентам "Ин Тайм"

Группа компаний "Нова Пошта" достигла частичных договоренностей по доставке крупногабаритных грузов клиентам службы доставки "Ин Тайм", которая ранее объявила о закрытии своих отделений.

Как уточнила "Нова Пошта" в Facebook в четверг, в настоящее время после проведенной инвентаризации компания уже начала прием грузов на отправление в г. Днепр.

"Все отправления клиентов "Ин-Тайма", которые попадут в "Новую Пошту", доставят в наше отделение города-получателя. Контактный центр "Новой Пошты" предварительно свяжется с получателями грузов для согласования деталей доставки", - отмечается в сообщении.

Ранее "Нова Пошта" заявляла, что не ведет переговоры с "Ин Таймом" о выкупе службы.

Как сообщалось, национальная служба доставки "Ин Тайм", созданная в 2002 году, заявила о техническом сбое в информационной системе компании, а также о закрытии части отделений.

В свою очередь совладелец группы компаний "Нова Пошта" Владимир Поперешнюк на своей странице в Facebook написал, что "Ин Тайм" остановила работу в связи с банкротством.