Экономика

15:55 14.02.2020

Инвестпрограмма "Укрпошты" в 2020г в 19 раз превышает вложения 2019г

2 мин читать
Инвестпрограмма "Укрпошты" в 2020г в 19 раз превышает вложения 2019г

Инвестиционная программа АО "Укрпошта" в 2020 году в 19 раз превышает суммы вложений 2019 года и составляет 1,6 млрд грн, следует из инфографики компании, обнародованной на странице ее главы Игоря Смелянского в Facebook в пятницу.

Согласно данным, в 2020 году "Укрпошта" планирует открыть 80 новых почтовых отделений в городах с населением 20+ тыс. чел.; провести рефрешинг 350 почтовых отделений; открыть в торговых центрах 40 отделений формата "мини"; осуществить 30 перемещений почтовых отделений, нуждающихся в значительных вложениях на ремонт.

Кроме того, "Укрпошта" намерена закупить 700 ед. автотранспорта, создать 200 дополнительных операционных окон в существующих почтовых отделениях, что расширит их пропускную способность.

Помимо этого, в планах - приобрести 3 тыс. персональных компьютеров, 200 ед. бытовой техники (холодильники, чайники, микроволновые печи), 700 кондиционеров (80% будет распределено на почтовые отделения с наибольшим клиентопотоком), 1 тыс. принтеров (лазерных/матричных) – преимущественно для объектов сортировки, 900 обогревателей, 1 тыс. регистраторов расчетных операций, 2 тыс. принтеров для печати этикеток, 1 тыс. ед. кассовой техники (счетчики, сортировщики), 13 тыс. столов, шкафов и стеллажей, а также 5,5 тыс. столов и кресел.

Как сообщалось, "Укрпошта" в 2020 году намерена увеличить чистый доход на 13,2% по сравнению с плановыми показателями на 2019 год - до 9,682 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 11 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

Теги: #укрпошта #инвестпрограмма
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:00 14.02.2020
"Укрпошта" готовится ко вступлению в кооператив EMS со II кв.-2020

"Укрпошта" готовится ко вступлению в кооператив EMS со II кв.-2020

10:22 11.02.2020
"Укрпошта" объявила тендер на 500 передвижных отделений, в планах приобрести больше тысячи

"Укрпошта" объявила тендер на 500 передвижных отделений, в планах приобрести больше тысячи

13:06 06.02.2020
"Укрпошта" запустила услугу снятия наличных через POS-терминалы в н.п. с населением более 2 тыс. жителей

"Укрпошта" запустила услугу снятия наличных через POS-терминалы в н.п. с населением более 2 тыс. жителей

12:33 03.02.2020
"Укрпошта" предупреждает о возможных задержках авиадоставок в Китай из-за коронавируса

"Укрпошта" предупреждает о возможных задержках авиадоставок в Китай из-за коронавируса

16:40 27.01.2020
"Укрпошта" не вводила ограничения по приему отправлений из Китая – нет доказательств риска распространения коронавируса через товары

"Укрпошта" не вводила ограничения по приему отправлений из Китая – нет доказательств риска распространения коронавируса через товары

16:07 23.01.2020
Госспецсвязи передаст функции по пересылке отправлений EMS "Укрпоште"

Госспецсвязи передаст функции по пересылке отправлений EMS "Укрпоште"

16:29 20.01.2020
"Укрпошта" в 2019г получила 600 млн грн чистой прибыли, увеличила чистый доход на 20,6%

"Укрпошта" в 2019г получила 600 млн грн чистой прибыли, увеличила чистый доход на 20,6%

13:36 24.12.2019
"Укрпошта" намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости

"Укрпошта" намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости

10:11 24.12.2019
"Укрпошта" намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости

"Укрпошта" намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости

16:50 04.12.2019
Киевская дирекция "Укрпошты" провела аукцион на застрахование имущества

Киевская дирекция "Укрпошты" провела аукцион на застрахование имущества

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рост ВВП Украины в IV кв.-2019 замедлился до 1,5% – Госстат

Экономические настроения в Украине в I кв.-2020 ухудшились - Госстат

НБУ намерен снять ограничения на покупку валюты для бизнеса при условии утверждения программы с МВФ

Кабмин назначил и.о. главы ГФС Солодченко вместо Гутенко

Денежная масса в Украине в январе выросла на 2%

ПОСЛЕДНЕЕ

Рост ВВП Украины в IV кв.-2019 замедлился до 1,5% – Госстат

Экономические настроения в Украине в I кв.-2020 ухудшились - Госстат

"Укрзализныця" запустила концептуальный прототип нового сайта, планирует запустить ряд профильных порталов для пассажиров, грузоотправителей и пр.

Лукашенко подтверждает планы запуска "Дружбы" в реверс для прокачки нефти из Польши

Порты Крыма готовят массовые сокращения из-за малой загрузки на фоне санкций Запада и работы крымского моста

НБУ намерен снять ограничения на покупку валюты для бизнеса при условии утверждения программы с МВФ

Кабмин назначил и.о. главы ГФС Солодченко вместо Гутенко

Созданный Совет инвесторов Киевской обл. проведет первое заседание 19 февраля

T.B.Fruit в 2019г заняла 10% мирового рынка сока, с запуском в августе завода в Польше может выйти на 12-14%

Денежная масса в Украине в январе выросла на 2%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА