Экономика

19:03 04.02.2020

Снижение ставок на аукционах ОВГЗ почти остановилось, продажи снизились до 2,3 млрд грн

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Снижение ставок на аукционах ОВГЗ почти остановилось, продажи снизились до 2,3 млрд грн

Минфин Украины на первых после снижения учетной ставки с 13,5% до 11% первичных аукционах смог добиться лишь снижения средневзвешенных ставок на 14-43 базисных пункта, тогда как ставки отсечения остались практически на прежних уровнях.

Согласно информации на сайте ведомства, суммарный спрос на этих аукционах составил 4,2 млрд грн (здесь и далее – по номиналу) по сравнению с 12 млрд грн две недели назад, когда выставлялись такие же бумаги, и 13,3 млрд грн неделей ранее.

В частности, наибольшее падение спроса зафиксировано по 3-летним бумагам: в 4 раза до 0,9 млрд грн при предложении 2,5 млрд грн, тогда как по более коротким 6-мес. и 1,5-летним облигациям спрос снизился почти в 2,5-3 раза – соответственно до 1,1 млрд грн и 2,1 млрд грн при предложении 0,5 млрд грн и 1 млрд грн.

В результате средневзвешенная ставка по 3-летним ОВГЗ составила 9,84%, 1,5-летним – 9,77% и 6-мес. – 9,6% при ставках отсечения соответственно 10,15%, 10,1% и 10% годовых.

Объем продаж на прошедших аукционах снизился до 2,3 млрд грн, тогда как в два предыдущих вторника Минфин привлекал по 6,3 млрд грн.

Теги: #овгз #ставки
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