ПриватБанк получил почти 10 тыс. заявок от предпринимателей на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Государственный ПриватБанк (Киев) получил 9,279 тыс. заявок от предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Согласно сообщению на сайте финучреждения в понедельник, в среднем банк обрабатывает более 2,5 тыс. заявок в день.

Ранее, 30 января, Укргазбанк (Киев) подписал соглашение с Фондом развития предпринимательства об участии в реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%", а Ощадбанк и ПриватБанк – 31 января.

По словам представителя пресс-службы ПриватБанка, банк начал предварительный прием заявок от потенциальных участников этой программы 27 января и за пять дней получил более 4 тыс. заявок.

По предварительным оценкам Министерства финансов, около 50 тыс. заемщиков смогут принять участие в этой программе в 2020 году. Это будет способствовать росту уровня занятости в стране, развитию инновационных и эффективных предприятий.

Как сообщалось, в рамках программы "Доступные кредиты" предприниматели смогут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту - ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает 50 млн грн.

Кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" могут выдаваться на приобретение и/или модернизацию основных средств, объектов недвижимости и транспортных средств, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях, а также на осуществление строительства, реконструкции, ремонта в помещениях, в которых ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений).

Запуск кредитной программы анонсирован на начало февраля, а площадкой для нее является Немецко-украинский фонд (НУФ), уставный капитал которого составляет EUR10,23 млн.

Верховная Рада приняла в целом закон с поправками в госбюджет-2020 о Фонде развития предпринимательства (законопроект №2589), который предусматривает увеличение спецфонда госбюджета в этом году на 2 млрд грн за счет досрочного погашения Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) векселей. Эти средства будут направлены на финансирование бюджетной программы - Фонда развития предпринимательства.