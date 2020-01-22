В ближайшее время мы ожидаем получения трехлетней программы от МВФ - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что Украина в ближайшее время ожидает получения трехлетней программы от Международного валютного фонда (МВФ).

"В ближайшее время мы ожидаем получения трехлетней программы от МВФ, и мы уже согласовываем ключевые условия", - сказал Гончарук в интервью в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek, которое обнародовала пресс-служба правительства.

Премьер отметил, что не может обнародовать детали программы до того, как она будет объявлена.

"Однако я считаю, что программа может содержать пункт об уменьшении административного давления на энергетических рынках, поэтому мы можем ожидать дальнейшей либерализации в этой области", - сказал Гончарук.

По мнению премьера, макроэкономическую стабильность может обеспечить Национальный банк как независимый финансовый регулятор, а поддержка независимости этого института может быть важной частью программы МВФ.

"Существуют также важные элементы банковского сектора, которые можно просмотреть. Одной из особенностей сектора является то, что сейчас слишком большой процент государственных банков, поэтому, наличие качественного корпоративного управления в этих банках под большим вопросом. Мы должны ввести хорошее корпоративное управление, чтобы предотвратить вмешательством политиков в деятельность финансового сектора через эти крупные государственные банки", - заявил он.

Также важным вопросом, по словам главы правительства, является незаконное обогащение. "Ни в коем случае нельзя закрывать глаза на коррупцию. Кроме этого, драйверами изменений экономической системы является земельная реформа, приватизация и инструменты государственного частного партнерства. В рамках этого есть точки роста, которые могут быть отражены в новой программе", - констатировал Гончарук.