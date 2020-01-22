Экономика

12:27 22.01.2020

В ближайшее время мы ожидаем получения трехлетней программы от МВФ - Гончарук

2 мин читать
В ближайшее время мы ожидаем получения трехлетней программы от МВФ - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что Украина в ближайшее время ожидает получения трехлетней программы от Международного валютного фонда (МВФ).

"В ближайшее время мы ожидаем получения трехлетней программы от МВФ, и мы уже согласовываем ключевые условия", - сказал Гончарук в интервью в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek, которое обнародовала пресс-служба правительства.

Премьер отметил, что не может обнародовать детали программы до того, как она будет объявлена.

"Однако я считаю, что программа может содержать пункт об уменьшении административного давления на энергетических рынках, поэтому мы можем ожидать дальнейшей либерализации в этой области", - сказал Гончарук.

По мнению премьера, макроэкономическую стабильность может обеспечить Национальный банк как независимый финансовый регулятор, а поддержка независимости этого института может быть важной частью программы МВФ.

"Существуют также важные элементы банковского сектора, которые можно просмотреть. Одной из особенностей сектора является то, что сейчас слишком большой процент государственных банков, поэтому, наличие качественного корпоративного управления в этих банках под большим вопросом. Мы должны ввести хорошее корпоративное управление, чтобы предотвратить вмешательством политиков в деятельность финансового сектора через эти крупные государственные банки", - заявил он.

Также важным вопросом, по словам главы правительства, является незаконное обогащение. "Ни в коем случае нельзя закрывать глаза на коррупцию. Кроме этого, драйверами изменений экономической системы является земельная реформа, приватизация и инструменты государственного частного партнерства. В рамках этого есть точки роста, которые могут быть отражены в новой программе", - констатировал Гончарук.

Теги: #программа #гончарук #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:32 22.01.2020
Новая программа Украины с МВФ может стать последней – министр финансов

Новая программа Украины с МВФ может стать последней – министр финансов

22:48 21.01.2020
Гончарук поручил пересмотреть зарплаты государственных топ-менеджеров

Гончарук поручил пересмотреть зарплаты государственных топ-менеджеров

15:30 21.01.2020
Непрофессионализм экономического блока правительства является главной угрозой нацбезопасности – Медведчук

Непрофессионализм экономического блока правительства является главной угрозой нацбезопасности – Медведчук

13:30 20.01.2020
Перерасчет начислений за тепло и горячую воду осуществило 131 предприятие ТКЭ

Перерасчет начислений за тепло и горячую воду осуществило 131 предприятие ТКЭ

00:36 18.01.2020
Гончарук пообещал ликвидацию ГАСИ в случае выявления схем

Гончарук пообещал ликвидацию ГАСИ в случае выявления схем

14:07 17.01.2020
Зеленский требует от правоохранителей за 2 недели установить причастных к записи разговоров на встрече Гончарука с представителями НБУ

Зеленский требует от правоохранителей за 2 недели установить причастных к записи разговоров на встрече Гончарука с представителями НБУ

12:10 17.01.2020
Гончарук заявляет, что передал Зеленскому заявление об отставке, написанное на имя спикера Рады

Гончарук заявляет, что передал Зеленскому заявление об отставке, написанное на имя спикера Рады

11:55 17.01.2020
"Голос" расценивает заявление об отставке Гончарука как неуважение к Конституции, Раде и обществу

"Голос" расценивает заявление об отставке Гончарука как неуважение к Конституции, Раде и обществу

11:49 17.01.2020
Правительство продолжит работу в штатном режиме до политического решения президента – Гончарук

Правительство продолжит работу в штатном режиме до политического решения президента – Гончарук

11:07 17.01.2020
Гончарук подал заявление об отставке Зеленскому из этических, а не правовых соображений – нардеп Качура

Гончарук подал заявление об отставке Зеленскому из этических, а не правовых соображений – нардеп Качура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Набсовет "Нафтогаза" обновил состав правления компании

Украина организует первый внешний заем в 2020 году – источник

"Укртрансгаз" сообщил об аресте имущества компании и средств на ее счетах

Новая программа Украины с МВФ может стать последней – министр финансов

Гончарук поручил пересмотреть зарплаты государственных топ-менеджеров

ПОСЛЕДНЕЕ

Amazon осталась самым дорогим брендом мира, ее стоимость превысила $200 млрд - Brand Finance

Набсовет "Нафтогаза" обновил состав правления компании

"Нова Пошта" сменила главу набсовета

Украина организует первый внешний заем в 2020 году – источник

"Укртрансгаз" сообщил об аресте имущества компании и средств на ее счетах

Honda и Toyota отзывают 6 млн автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Беларусь намерена закупать нефть за пределами РФ по мировым ценам

Количество безработных украинцев продолжает снижаться

"Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргазвыдобування" требуют введения пошлин в 8,46% на российское дизтопливо и автогаз

Почти каждый 10-й гектар сельхозземель в Украине находится в "тени" - исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА