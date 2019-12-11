"Укргазвыдобування" проведет переговоры с румынской и китайской компаниями для участия в конкурсе повышения добычи газа

АО "Укргазвыдобування" (УГВ) завершило первый раунд конкурса на заключение договора в рамках проекта PEC (production enhancement contract, контракт по комплексному повышению добычи газа) в западном регионе страны, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, после рассмотрения полученных предложений решено провести коммерческие переговоры с румынской Expert Petroleum Solutions SRL и китайским консорциумом компаний "Энергетическая инженерия Синьцзян Бейкен" и "Нефтяная инженерия Чжунши Шенли".

"Наша цель - наращивать объемы товарного газа, однако большинство месторождений УГВ истощено. Особенно это касается западного региона. Именно поэтому мы решили привлечь партнеров и начали конкурс PEC. Дополнительные инвестиции, техническая и управленческая экспертиза, новейшие технологии по интенсификации позволят повысить эффективность извлечения остаточных запасов истощенных месторождений, объем которых все еще находится на значительном уровне", - отметил первый заместитель главы УГВ Александр Романюк, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, отобранные компании имеют значительный опыт работы, в том числе по реализации таких контрактов. Будущие производственные и инвестиционные программы будут обсуждаться в течение месяца, затем будут определены победители для каждой группы месторождений. Начать работы на месторождениях планируется уже в первой половине 2020 года.

Как сообщалось, в октябре 2018 года УГВ анонсировало пилотный проект по PEC, предусматривающий привлечение частных компаний к интенсификации добычи на трех кластерах газовых месторождений. В начале апреля 2019 года УГВ сообщило о внесении изменений в проект PEC – по части критериев предварительной квалификации участников, а также количества кластеров (с трех до двух). Контракт будет подписан сроком на 15 лет с возможностью его продления.

PEC предусматривает привлечение владеющей современными технологиями частной компании к интенсификации добычи природного газа на участках УГВ. 100% капитальных затрат финансируются подрядчиком. Плата за услуги частной компании предусматривает двухступенчатую ставку – базовую, покрывающую операционные расходы, а также увеличенную, включающую в себя операционные расходы и маржу. За УГВ остается право собственности на продукцию и лицензии.

Предварительную квалификацию прошли ООО "Бейкер Хьюз Украина" ("дочка" Baker Hughes, a GE company), китайский консорциум компаний "Энергетическая инженерия Синьцзян Бейкен" и "Нефтяная инженерия Чжунши Шенли", румынская Expert Petroleum Solutions SRL и украино-британское СП "Полтавская газонефтяная компания".

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.