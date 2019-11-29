Экономика

12:56 29.11.2019

В Аграрном фонде сообщают, что их экс-глава Радченко выписал себе и своим топ-менеджерам 9 млн грн выходного пособия

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В Аграрном фонде сообщают, что их экс-глава Радченко выписал себе и своим топ-менеджерам 9 млн грн выходного пособия

Бывший глава ПАО "Аграрный фонд" Андрей Радченко выписал себе и своим топ-менеджерам 9 млн грн выходного пособия, при том, что сам Фонд недополучил только за III квартал 2019 года более 42 млн грн.

"Финансовый план компании был не выполнен в более чем 4 раза", - сообщается на официальном сайте фонда в пятницу.

Кроме этого, как отмечается в сообщении, некоторые сотрудники "Аграрного фонда" сопротивлялись проведению проверки законности хозяйственных операций и достоверности финансовой отчетности, инициированного Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства. "Возможно, эти сотрудники имеют определенные обязательства перед уже уволенным руководством", - говорится в сообщении.

Ранее министр экономики Тимофей Милованов 23 октября сообщил об отстранении Радченко с поста главы Аграрного фонда. "А фонд вообще нужно закрыть. Агроотрасль знает правду", - прокомментировал он соответствующее решение на своей странице в Facebook.

Теги: #радченко #аграрный_фонд
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