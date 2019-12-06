Экономика

14:30 06.12.2019

"Аграрный фонд" должен выплатить 88 млн грн штрафа за более 1 млрд грн просроченного кредита

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"Аграрный фонд" должен выплатить 88 млн грн штрафа за более 1 млрд грн просроченного кредита

Киев. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ПАО "Аграрный фонд" имеет просроченную задолженность по банковским кредитам на сумму более 1 млрд грн, что привело к начислению предприятию штрафных санкций более чем на 88 млн грн, сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, по состоянию на начало декабря 2019 года "Аграрный фонд" заключил форвардные контракты на 10 тыс. тонн, "что может представлять угрозу продовольственной безопасности государства" (для сравнения: в период с января по ноябрь в 2015 году было законтрактовано более 400 тыс. тонн зерна).

Кроме того, в "Аграрном фонде" указали, что на его балансе осталось 200 тыс. тонн зерновых, значительная часть которых является залогом по кредитам, а часть - в неудовлетворительном состоянии. При этом цена на большую часть продукции на складах превышает рыночную на 10-30%.

"Указанные обстоятельства возникли вследствие деятельности предыдущего руководителя "Аграрного фонда" Андрея Радченко, поэтому для установления законности указанных действий, определение количественного и качественного состояния зерновых проводится соответствующая проверка", - сообщает Фонд.

Как сообщалось, министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов 23 октября сообщил об отстранении главы правления "Аграрного фонда" Радченко с поста. Позже, 29 ноября, на сайте компании появилась информация о том, что Радченко выписал себе и своим топ-менеджерам 9 млн грн выходного пособия, тогда как сам Фонд недополучил за третий квартал 2019 года более 42 млн грн. Его финансовый план был не выполнен более чем в четыре раза.

Новым и.о. главой правления ПАО "Аграрный фонд" Кабинет министров назначил Ивана Барышева.

Теги: #радченко #долг #аграрный_фонд
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