Экономика

16:04 26.02.2019

"Аграрный фонд" выделит 2,5 млрд грн на весеннюю форвардную программу

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"Аграрный фонд" выделит 2,5 млрд грн на весеннюю форвардную программу

ПАО "Аграрный фонд" выделит 2,5 млрд грн на авансовые платежи по закупкам зерна в сельхозпроизводителей в рамках весенней форвардной программы-2019, сообщила пресс-служба ПАО.

По данным на сайте компании, "Аграрный фонд" планирует закупить 710 тыс. тонн зерновых, в частности, 500 тыс. тонн пшеницы, 100 тыс. тонн кукурузы, 50 тыс. тонн ячменя, 30 тыс. тонн ржи, 10 тыс. тонн гречихи, 10 тыс. тонн овса и 10 тыс. тонн желтого гороха.

Авансовый платеж не превышает 65% стоимости поставки за договором. Форвардный договор заключается при условии подписания договоров на поставку минудобрений стоимостью не больше авансового платежа. "Таким образом, минудобрения отечественного производства агропроизводитель может теперь не только приобрести, но и обменять на сельхозпродукцию", - отметили в "Аграрном фонде".

По данным ПАО, процентная ставка за пользование средствами предварительной оплаты без учета курсовых колебаний составит от 23% до 25%, с учетом курсовых колебаний – 15%.

Теги: #зерно #аграрный_фонд
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