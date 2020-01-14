Экономика

13:43 14.01.2020

"Аграрный фонд" меняет принципы работы со страховыми компаниями

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"Аграрный фонд" меняет принципы работы со страховыми компаниями

ПАО "Аграрный фонд" в рамках объявленного процесса оптимизации и трансформации бизнес-процессов меняет принцип работы со страховыми компаниями, сообщается на сайте фонда.

В информации отмечается, что, в частности, отменено действие приказа №37 от 13 апреля 2015 года, которым утверждены общие квалификационные требования к страховым компаниям, которые намерены сотрудничать с "Аграрным фондом" в области комплексного страхования посевов урожая сельскохозяйственных культур.

"Считаем данный приказ таким, что не соответствует рыночным отношениям и создает барьеры для доступа квалифицированным участникам рынка агрострахования к сотрудничеству с фондом. Большинство норм данного приказа было заимствовано из распоряжения Нацкомфинуслуг "Об утверждении Лицензионных условий осуществления страховой деятельности". Мы не являемся лицензионным органом и повторная подача нам десятков документов для аккредитации совершенно неприемлема и не соответствует стратегии Кабинета министров, направленной на максимальную прозрачность бизнес-процессов во всех государственных компаниях", - отметил и.о. председателя правления "Аграрного фонда" Иван Барышев, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается также, что сотрудничество на весеннюю форвардную компанию 2020 года начата с двумя лидерами на рынке агрострахования - СК "ПЗУ Украина" и СК "ARX" (ранее СК "АХА Страхование") на условиях сострахования.

Основными критериями, которыми руководствовался "Аграрный фонд" при выборе партнеров по страхованию, стали: открытая финансовая отчетность данных компаний; прозрачность бизнес процессов, опыт в агростраховании, репутация. Во внимание были взяты показатели компаний по добровольному страхованию сельскохозяйственной продукции за 9 месяцев 2019 года, которые и стали определяющими критериями отбора партнеров.

Теги: #страхование #аграрный_фонд
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