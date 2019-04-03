Кабмин утвердил финплан "Аграрного фонда" на 2019г с прибылью 157 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил с доработкой финансовый план ПАО "Аграрный фонд" на 2019 год с чистой прибылью в 156,9 млн грн.

Согласно проекту распоряжения об утверждении финплана, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", чистый доход "Аграрного фонда" от реализации продукции на текущий год заложен на уровне 6,669 млрд грн (79,7% от продаж на внутреннем рынке, остальное – на внешнем).

В пояснительной записке к документу отмечается, что в 2019 году "Аграрный фонд" планирует реализовать 168 тыс. тонн зерна кукурузы, 470 тыс. тонн продуктов переработки пшеницы, 358 тыс. тонн товарно-материальных ценностей (ТМЦ).

Кроме того, в этом году "Аграрный фонд" намерен выплатить 132,3 млн грн дивидендов, что составляет 90% от фактической чистой прибыли за 2018 год.

В план капитальных инвестиций на текущий год заложено 2,3 млн грн.

Финансовым планом также предусмотрено долгосрочное привлечение средств на сумму 5 млрд грн в третьем квартале 2019 года путем выпуска облигаций с учетной ставкой на уровне не выше "учетная ставка НБУ +3%" сроком на пять лет. Привлеченные средства предполагается направить на поддержку сельхозпроизводителей, расширение перечня номенклатурной группы зерновых и других культур.

Задолженность по привлеченным финресурсам на конец 2019 года планируемо составит 8 млрд грн, из них 5 млрд грн - по именным облигациям, 3 млрд грн - по кредитным линиям.

Как сообщалось, по итогам 2018 года "Аграрный фонд" увеличил чистую прибыль в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом – до 147 млн грн, чистый доход возрос на 60% - до 6,9 млрд грн.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства. В начале 2017 года Фонд госимущества Украины принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд". Его уставный капитал составляет 5 млрд грн.

Согласно оценкам "Аграрного фонда", его доля на внутреннем рынке зерна составляет 20%, внутреннем рынке муки – 13%.