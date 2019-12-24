"Аграрный фонд" вернул 32,7 млн грн по просроченным платежам

ПАО "Аграрный фонд" в течение последнего месяца вернуло 32,7 млн грн по просроченным платежам.

Согласно пресс-релизу компании, в собственность "Аграрного фонда" отошло несколько объектов недвижимого имущества (овощехранилище и сопутствующие здания) и оборудование в Сумской области общей стоимостью около 21,5 млн грн.

Кроме того, одно из фермерских хозяйств Тернопольской области в течение месяца выплатило 6,2 млн грн за непоставку вовремя зерна по форвардному контракту.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства.

В начале 2017 года Фонд госимущества Украины принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд". Уставный фонд компании составляет 5 млрд грн.

По оценкам "Аграрного фонда", его доля на внутреннем рынке зерна составляет 20%, внутреннем рынке муки - 13%.