Окружные избиркомы обрабатывают уточненные протоколы с нескольких УИК

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко объясняет отсутствие данных с нескольких избирательных участков в базе данных ЦИК тем, что несколько протоколов, полученных с участковых избирательных комиссий, были уточнены.

"У нас есть буквально несколько… уточненных протоколов с участковых избирательных комиссий. Сейчас окружные избирательные комиссии дорабатывают это. Собственно с этим связано отсутствие нескольких участков в базе", - сказал Е.Радченко журналистам во вторник.

Он также рассказал, что ЦИК на заседании во вторник приняла еще 29 бумажных протоколов окружных комиссий с мокрыми печатями, таким образом, вместе с 11 принятыми в понедельник, ЦИК уже приняла 40 протоколов окружных избиркомов. "Пока что замечаний мы не имеем, протоколы отрабатываются и пока ни одна из окружных комиссий не получила предложение отправиться на уточнение. По сравнению с первым туром это намного быстрее и намного точнее", - рассказал замглавы ЦИК.

Говоря о прогнозах сроков обнародования окончательных результатов второго тура президентских выборов в Украине, Е.Радченко сказал: "Не хотим прогнозировать с учетом двух факторов. Первый фактор – это все-таки, не дай Бог что-то (произойдет – ИФ), поэтому молчим. А второй фактор - это, конечно, праздники". "Еще один фактор, который пока что не состоялся, но мы должны соблюдать чистоту процедуры – ЦИК после завершения процедуры получения протоколов и установления результатов обязательно обратится в органы судебной власти для того, чтобы удостовериться, что нигде нет исков, нигде нет незавершенных дел", - рассказал он.

"И только после того, как все будет чисто, все процедуры будут завершены, Центральная избирательная комиссия установит результаты. Именно поэтому мы и называем ориентировочную дату этого установления – 30 апреля", - добавил Е.Радченко.

В настоящее время в ЦИК поступили данные 99,96% протоколов.