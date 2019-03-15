Политика

13:27 15.03.2019

Более 100 тыс граждан Украины изменят место своего голосования на выборах 31 марта, прогнозируют в ЦИК

1 мин читать
Более 100 тыс граждан Украины изменят место своего голосования на выборах 31 марта, прогнозируют в ЦИК

В Центральной избирательной комиссии ожидают, что более 100 тысяч граждан временно изменят место своего голосования на выборах президента Украины.

"По состоянию на 15 марта правом временного изменения места голосования без постоянной смены избирательного адреса, воспользовались немногим более 90 тысяч наших граждан", - сказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он отметил, что среди этих людей есть граждане Украины из оккупированного Крыма, из Киева, из Донецкой, Харьковской областей и других регионов Украины.

"Мы прогнозируем, что таких будет более 100 тысяч что намного больше, чем было на предыдущих выборах", - добавил Е.Радченко.

31 марта в Украине пройдут очередные выборы главы государства.

Теги: #радченко #цик #евгений_радченко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:01 15.03.2019
Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели БДИПЧ на украинских выборах

Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели БДИПЧ на украинских выборах

14:00 15.03.2019
В ЦИК видят проблему в связи с большим количеством замен членов окружкомов

В ЦИК видят проблему в связи с большим количеством замен членов окружкомов

13:55 15.03.2019
В ЦИК видят проблему в связи с большим количеством замен членов окружкомов

В ЦИК видят проблему в связи с большим количеством замен членов окружкомов

13:47 15.03.2019
Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

13:47 15.03.2019
Участие в рабгруппах окружкомов сотрудников СБУ и Госспецсвязи правомерно, что подтвердил и Верховный суд – глава ЦИК

Участие в рабгруппах окружкомов сотрудников СБУ и Госспецсвязи правомерно, что подтвердил и Верховный суд – глава ЦИК

13:43 15.03.2019
Более 100 тыс граждан Украины изменят место своего голосования на выборах 31 марта, прогнозируют в ЦИК

Более 100 тыс граждан Украины изменят место своего голосования на выборах 31 марта, прогнозируют в ЦИК

13:43 15.03.2019
За Тимошенко в первом туре выборов президента Украины готовы проголосовать 31,6% граждан – анкетирование "Батькивщины"

За Тимошенко в первом туре выборов президента Украины готовы проголосовать 31,6% граждан – анкетирование "Батькивщины"

13:36 15.03.2019
Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

13:29 15.03.2019
Участие в рабгруппах окружкомов сотрудников СБУ и Госспецсвязи правомерно, что подтвердил и Верховный суд – глава ЦИК

Участие в рабгруппах окружкомов сотрудников СБУ и Госспецсвязи правомерно, что подтвердил и Верховный суд – глава ЦИК

12:07 15.03.2019
Кива: Украинцев выталкивают на работу за границу путем планового уничтожения промышленности и сокращения рабочих мест

Кива: Украинцев выталкивают на работу за границу путем планового уничтожения промышленности и сокращения рабочих мест

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко поручил уравнять денежное обеспечение горно-штурмовых бойцов с десантниками

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко: "азовский" пакет санкций ЕС будет расширен и усилен, если РФ продолжит нападать на украинские корабли и препятствовать свободе судоходств

Власти ЕС ввели санкции против восьми россиян в связи с захватом украинских военных судов в Керченском проливе

ЕС продлил на 6 месяцев индивидуальные санкции в связи с конфликтом на Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко поручил уравнять денежное обеспечение горно-штурмовых бойцов с десантниками

Идеи "русского мира" все еще присутствуют в Украине – эксперт

Трое судей КС настаивают на отставке председателя суда Шевчука

ЕС вновь потребовал от России освободить украинских моряков

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

МИД Беларуси ждет от посла РФ уважения к стране, а не менторства: "он не понял разницы между федеральным округом и независимым государством"

Кириленко рассчитывает на принятие Радой законопроекта о среднем образовании в этом году

ГБР выясняет причину неявки Дубиля на допрос

Порошенко: "азовский" пакет санкций ЕС будет расширен и усилен, если РФ продолжит нападать на украинские корабли и препятствовать свободе судоходств

Климкин: Нападения на мечети в Новой Зеландии - это отвратительный акт насилия и ненависти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА