В ЦИК отвергают обвинения в затягивании процесса подведения итогов выборов и отмечают, что даже опережают график

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко заверяет, что ЦИК подводит итоги голосования в рамках установленных сроков и даже несколько опережает график.

"Есть требования закона, и мы идем даже с незначительным опережением срока, который закон нам указывает", - сказал Е.Радченко в телефонном комментарии в эфире телеканала "Прямой".

Он отметил, что по закону у ЦИК есть 10 дней от дня повторного голосования 21 апреля, чтобы подвести его итоги.

"По состоянию на 25 апреля ЦИК приняла почти все протоколы окружных комиссий для обработки. Нам осталось всего три окружные комиссии, которые запланированы на завтра (26 апреля – ИФ). Кроме того, еще осталось около 40 участковых комиссий заграничного избирательного округа, для которого ЦИК выполняет функции окружной комиссии", - сказал зам главы ЦИК.

Они подчеркнул, что за 24 апреля ЦИК приняла протоколы от более 100 окружных комиссий, что является беспрецедентным количеством.

Е.Радченко также обратил внимание, что во время подведения итогов первого тура выборов президента 31 марта более 40 протоколов были отправлены на уточнение, а по второму туру такой протокол пока лишь один.