Bolt запускает в Украине прокат электросамокатов

Сервис по заказу такси Bolt (ранее - Taxify) запускает в Украине услугу проката электросамокатов, до весны 2020 года сервис будет доступен в тестовом режиме в инновационном парке Unit.City.

Об этом сообщил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный в ходе презентации новой услуги в Киеве в четверг.

"Мы первыми в Украине запускаем услугу, которая пользуется популярностью во многих городах мира. Я рад, что мы меняем рынок, меняем облик города, делая его еще более современным. Электросамокаты действительно решают множество проблем. Часто случается, что передвигаться по центру города на автомобиле достаточно сложно, но проехать несколько километров на электросамокате можно легко, быстро и с удовольствием", - заявил Потичный.

Стоимость пользования электросамокатами в Киеве будет опубликована после полноценного официального запуска проекта.

В парке Bolt электросамокаты Segway NineBolt ES4 с максимальной скоростью 25 км/ч и запасом хода 45 км.

Для старта пользования услугой необходимо найти самокат, разблокировать его с помощью QR-кода в приложении, доехать до места назначения и оставить в любом удобном и безопасном месте. Услугой могут пользоваться только лица, достигшие 18 лет: при регистрации аккаунта пользователь должен будет указать дату рождения .

"В стоимость аренды электрического самоката будет входить цена разблокировки и цена за минуту использования. Для случаев, когда ездить планируется много и поминутная оплата невыгодна для клиента, Bolt установит цену за аренду самоката на весь день. Независимо от того, сколько времени вы ездите по городу, с вашей карты не будет списано больше установленной цены", - пояснили в компании.

Места, где можно будет взять самокат напрокат, будут располагаться в центре города, как правило, вблизи транспортных узлов и наиболее посещаемых точек. Посмотреть, где находятся ближайшие локации самокатов, можно будет в том же приложении, что и для заказа автомобиля.

Планируется, что по вечерам сотрудники Bolt будут собирать самокаты по городу и ставить их на зарядку, чтобы на следующее утро их можно было найти на привычных локациях.

"Мы гордимся тем, что первый в Украине пункт проката электросамокатов появился именно в Unit.City. Это полностью соответствует нашей идее построить эко-френдли "город в городе", - отметил СЕО Unit.City Доминик Пиотэ.

Как сообщалось, ранее Bolt запустил в Украине услугу курьерской доставки водителем.

Впервые Тaxify запустился в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018 года компания перезапустила проект в столице с собственной локальной командой, пообещав зайти и в другие крупные города страны.

В начале марта 2019 года Тaxify провел ребрендинг, изменив название на Bolt.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.