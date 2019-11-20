Экономика

15:16 20.11.2019

ЕЦБ видит риски для финансовой стабильности, связанные с его собственной мягкой политикой

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ЕЦБ видит риски для финансовой стабильности, связанные с его собственной мягкой политикой

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил о возможных побочных эффектах проводимой им мягкой денежно-кредитной политики, объяснив, каким образом его беспрецедентные стимулы, призванные поддержать экономический рост, наносят ущерб финансовой стабильности.

Низкие процентные ставки способствуют принятию чрезмерных рисков инвестиционными фондами и страховщиками, а также участниками рынка недвижимости, говорится в полугодовом докладе о финансовой стабильности, опубликованном ЕЦБ в среду.

Сигналы того, что это приводит к неверной оценке некоторых активов, говорят о возможности коррекции рынков в будущем, отмечается в докладе.

"Хотя низкие процентные ставки поддерживают экономику в целом, мы также отмечаем усиление рискованного поведения, которое может создать проблемы для финансовой стабильности в среднесрочной перспективе", - заявил заместитель председателя ЕЦБ Луис де Гиндос.

Как сообщалось, в сентябре ЕЦБ снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5% годовых, сохранив ставку по кредитам на нулевом уровне и ставку по маржинальным кредитам на уровне 0,25%. Руководство Центробанка также приняло решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам, в соответствии с которой часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, освобождается от отрицательной ставки. Помимо этого, ЕЦБ принял решение возобновить программу количественного смягчения (QE) с 1 ноября, в рамках которой он планирует выкупать бонды на сумму 20 млрд евро в месяц.

На октябрьском заседании, последнем для главы ЕЦБ Марио Драги, изменений в политику Центробанка не вносилось. С 1 ноября ЕЦБ возглавила Кристин Лагард.

В докладе Европейского ЦБ отмечается, что новый раунд QE, который должен продлиться до того момента, пока инфляция в еврозоне не вернется к целевому показателю "чуть ниже 2%", еще больше ограничит круг высоконадежных облигаций, доступных для частных инвесторов, и может привести к сокращению объема бумаг, использующихся в качестве обеспечения в сделках РЕПО, что негативно скажется на рынке МБК.

Перспективы экономики еврозоны ухудшились со времени публикации предыдущего полугодового доклада в мае этого года, и импульс к росту экономики, вероятно, будет оставаться слабым дольше, чем предполагалось ранее, отмечают в ЕЦБ. Вероятность экономического спада в еврозоне к середине 2020 года увеличилась примерно до 20%, говорится в докладе.

Несмотря на то, что устойчивость банковского сектора еврозоны увеличилась в последние годы, слабая прибыльность фининститутов вызывает серьезные опасения у ЕЦБ, который считает, что перспективы сектора ухудшаются с учетом все более неблагоприятной деловой среды.

При отрицательных процентных ставках и практически плоской кривой доходности, процентная маржа банков, вероятно, останется под давлением, говорится в докладе.

"В целом перспективы ослабления экономического роста и снижения процентных ставок, вероятно, продолжат оказывать давление на показатели прибыльности банков еврозоны в ближайшее время", - отмечают в ЕЦБ.

Центробанк в очередной раз призвал государства еврозоны активнее использовать инструменты макропруденциального регулирования, в частности, стимулировать банки к созданию резервов для ограничения потенциальных рисков.

Теги: #ецб
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