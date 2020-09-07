ЕЦБ добьется гендерного баланса в исполнительном совете в случае назначения женщины вместо уходящего Мерша

Следующее назначение в исполнительный совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) может иметь важные последствия для улучшения гендерного баланса в Центробанке.

В исполнительный совет ЕЦБ, в котором всего шесть человек, уже входят председатель Центробанка Кристин Лагард, а также Изабель Шнабель, представляющая Германию. В декабре 2020 года истекает срок службы в исполнительном совете представителя Люксембурга Ива Мерша, и в случае назначения женщины на его пост гендерный баланс в совете будет соблюден.

Это сделает ЕЦБ лидером среди глобальных институтов в движении к гендерному равенству, пишет агентство Bloomberg.

Процесс поиска замены Мерша, вероятно, начнется уже в этом месяце, поскольку на утверждение того или иного кандидата нужно время.

Лагард не делает секрета из своего желания изменить гендерный состав сотрудников ЕЦБ. Неясно, лоббирует ли она в частном порядке назначение еще одной женщины в совет управляющих, поскольку процесс выбора кандидатов ей неподконтролен, отмечают эксперты. Кандидаты выдвигаются министрами финансов европейских стран, а их приоритеты могут отличаться.

Однако, "если Лагард захочет, ее положение позволит ей оказать давление на государства в плане назначения женщины на этот пост", говорит главный экономист Центра европейских реформ в Берлине Кристиан Одендаль.

При том, что четыре крупнейшие экономики еврозоны уже имеют своих представителей в исполнительном совете ЕЦБ, освобождающееся место создает возможности для небольших государств, например, стран Восточной Европы, представители которых ранее не входили в совет.

Проблема, однако, заключается в недостатке женщин в руководстве центральных банков европейских стран, из которых традиционно берутся кандидаты в ЕЦБ. Так, в совете управляющих ЕЦБ, в который, помимо шести членов исполнительного совета, входят главы 19 глав центробанков стран еврозоны, нет ни одной женщины, помимо Лагард и Шнабель.

Единственным потенциальным кандидатом, которого называет Bloomberg, является Йоанна Келлерманн, ранее входившая в руководство центробанка Нидерландов.