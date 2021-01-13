Последние экономические прогнозы ЕЦБ актуальны, несмотря на новые ограничения в регионе - Лагард

Последние экономические прогнозы, опубликованные Европейским центральным банком (ЕЦБ), по-прежнему "абсолютно актуальны", несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 и новые карантинные меры в регионе, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Лагард отметила, что многие из факторов неопределенности, которые ранее омрачали перспективы европейской экономики - президентские выборы в США, соглашение с Великобританией по Brexit, а также сроки начала вакцинации - остались позади.

"Мы начинаем год на более позитивной ноте, чем кому-то хотелось бы думать", - заявила Лагард в ходе онлайн-мероприятия, организованного Reuters.

Еврозона может столкнуться с более медленным, чем ожидалось, восстановлением экономики в 2021 году на фоне новой волны коронавирусной инфекции в регионе, предупредили в конце декабря эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

По их мнению, баланс рисков для экономики региона на следующий год остается понижательным, и сроки ее восстановления будут зависеть от того, насколько быстро и эффективно будут внедряться вакцины от COVID-19. Беспрецедентные меры, принятые в ответ на кризис как на уровне Евросоюза, так и на уровне отдельных государств, помогли смягчить последствия пандемии, однако экономике региона могут потребоваться дополнительные стимулы, считают в организации.

Уже в начале текущего года аналитики ряда банков, включая JPMorgan Chase & Co. и UBS Group AG, ухудшили экономические прогнозы для еврозоны.

Согласно прогнозу ЕЦБ, озвученному по итогам заседания 10 декабря, ВВП еврозоны в 2021 году увеличится на 3,9%, в 2022 году - на 4,2%.

В декабре Европейский Центробанк продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на девять месяцев и увеличил ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро. Таким образом, ЕЦБ продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца марта 2022 года.