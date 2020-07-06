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08:13 06.07.2020

Пандемия коронавируса приведет к глубоким изменениям в мировой экономике – Лагард

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Пандемия коронавируса приведет к глубоким изменениям в мировой экономике – Лагард

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, приведет к глубоким изменениям в мировой экономике, считает председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

По ее мнению, ускорится переход к дигитализации и автоматизации, цепочки поставок станут более короткими, а промышленность - более экологичной.

Европейскому Центробанку придется сохранять исключительно мягкую денежно-кредитную политику какое-то время и потребуется разработать финансовые инструменты, которые позволят финансировать трансформацию экономики, заявила Лагард в субботу в ходе выступления на экономическом форуме Rencontres Economiques d'Aix-en-Provence, проходившем в этом году онлайн.

"Переход к новым экономическим моделям будет разрушительным, причем больше всего в первые два года, - цитирует Лагард агентство Bloomberg. - Очевидно, что будет нанесен удар по занятости и производству, а в дальнейшем мы сможем надеяться на улучшение производительности".

"Все это обязательно повлияет на потребительские цены, - заявила она. - Возможно, сначала это будет дефляционное давление, а затем уже инфляционная динамика".

Согласно некоторым оценкам, цепочки поставок в мировой экономике станут короче примерно на 35%, а уровень роботизации увеличится на 70-75%, сказала она.

Лагард отметила также быстрый рост онлайн-торговли в период локдаунов, когда многие люди были вынуждены оставаться дома. Этот тренд, по ее мнению, будет усиливаться в ущерб традиционной торговле.

Теги: #ецб #европа #мнение #экономика
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