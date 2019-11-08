В Брюсселе не комментируют законопроект немецкого правительства о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2", но будут мониторить их выполнение

Европейская комиссия не комментирует законопроект, внесенный правительством Германии в Бундестаг, направленный на исключение газопровода "Северный поток-2" из-под действия Третьей газовой директивы, однако будет отслеживать выполнение европейского законодательства национальными правительствами.

Так прокомментировала представитель Европейской комиссии Мина Андреева провальное голосование соответствующего законопроекта. "Как всегда, мы не будем комментировать законопроекты. Поэтому мы не будем комментировать конкретно эту дискуссию. Но, как и для всех директив, Комиссия будет мониторить национальное транспонирование всеми 28 государствами-членами и будет следить, если будут какие-либо несоответствия", - констатировала она.

Андреева подчеркнула, что Комиссия "предана целям Энергетического союза, что включает в себя энергетическую безопасность, солидарность и создание диверсифицированного и конкурентного энергетического рынка". "Для этого у ЕС есть четкие правила, которые применимы ко всем трубопроводам, которые используются для транспортировки газа на европейский рынок. И это (ответственность) национальных правительств применить газовые директивы в национальном законодательстве", - отметила представитель ЕК.

Как сообщалось, Бундестагу в ночь на пятницу не хватило голосов для принятия поправок к Газовой директиве ЕС. Теперь голосование перенесено на неопределенный срок.